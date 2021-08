Opwekking van 100MW goedgekeur: Burgers kan ekonomie red

Die VF Plus-LP en hoofwoordvoerder: Minerale hulpbronne en energie, dr Wynand Boshoff, het in ‘n mediaverklaring bekend gemaak dat die langverwagte publikasie in die Staats Gazette van die nuwe, hoër perk op selfopwekking van elektrisiteit, letterlik die energie kan vrystel wat nodig is om Suid-Afrika se ekonomie te red.

Die staatsbeheerde kragvoorsiener, Eskom, sukkel om na dekades van kaderontplooiing op die been te kom. Boonop werk Eskom volgens ‘n uitgedateerde model van grootskaalse, gesentraliseerde kragopwekking terwyl hernubare krag op ‘n gedesentraliseerde wyse teen laer pryse opgewek kan word.

In die verklaring sê Boshoff dat die VF Plus reeds vir jare voorspraak maak dat kragvoorsiening volgens markkragte, eerder as burokratiese regulering beheer moet word.

Hy sê dat die werklikheid nou is dat ondernemings in staat gestel word om hul eie krag op te wek, tot ‘n perk wat dubbeld is van wat versoek is. Dit beteken dat groot kragverbruikers soos myne en smelters oor die volgende maande voluit sal werk om in hul eie behoeftes te voorsien.

Dit sal Eskom-krag beskikbaar stel vir huishoudings en ondernemings wat nie dié vermoë het nie.

Boshoff noem ook dat hierdie verwikkeling kan later blyk ‘n waterskeidingsoomblik in Suid-Afrika se geskiedenis te wees.

Die kunsmatige eenheid van Suid-Afrika word grootliks deur kragdrade aan mekaar gehou – dit sal voortaan vir die staat moeiliker wees om sy wil op streke en provinsies af te dwing. Aandrang op Kaapse onafhanklikheid (veral met inbegrip van dele van die Noord- en Oos-Kaap) kan aansienlik daardeur versterk word.

Verder sal pogings om die land op sy knieë te dwing, soos met die onlangse orgie van vernietiging en plundering, al minder sukses behaal.

Hy sê ook dat terwyl vervoer tans van die invoer van petroleumprodukte afhanklik is, kan elektriese vervoer en plaaslike opwekking die ystergreep van mense wat in staat is om die Durban-Johannesburg-roete te ontwrig, mettertyd verbreek.

“Selfbeskikking is ‘n politieke denkbeeld wat slegs werklikheid kan word indien dit ‘n ekonomiese basis het. ‘n Belangrike struikelblok om daardie basis te bou, is nou uit die weg geruim.”