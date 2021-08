Ou inwoner verloor stryd teen kanker

’n Ou inwoner van Thabazimbi wat sedert 1985 sy merk deeglik op die dorp en omgewing gemaak het toe hy en sy gesin hulle hier kom vestig het, Piet Strydom, is Maandagoggend 02:00 oorlede nadat hy sy jare lange stryd teen verskeie kankers verloor het.

Piet is Saterdag 7 Augustus in Mediclinic Hopitaal in Thabazimbi opgeneem nadat hy vir die afgelope paar weke bedlêend was en erge pyn verduur het.

Sy stryd teen kanker het in 2007 begin toe ’n melanoom in sy gesig gevorm het. Tydens ’n operasie is die helfte van sy neus en wang weggesny en is daarna weer suksevol opgebou .

Hy het hiervan herstel totdat ’n gewas in sy buikholte waargeneem is. Die gewas van 2,8kg is suksesvol verwyder. Na ’n jaar het die gewas weer begin groei en is vernietig nadat Piet chemo behandeling ontvang het.

Gedurende November 2020 is hy weer geopereer en ses weke later is ’n verdere operasie op hom uitgevoer. Gedurende Februarie vanjaar het Piet egter rugpyn ontwikkel. Hy is terug onkoloog toe en daar is toe vasgestel dat dit pankreaskanker was. Daagliks moes hy twee chemo pille drink en elke tweede week het hy chemo behandeling ontvang. Die kanker was egter baie aggressief maar volgens sy eggenote Ems, was Piet steeds positief ten spyte van die erge pyn wat met morfien as hulpmiddel behandel is.

Ems vertel verder dat Piet Saterdag vir die eerste keer aanvaar het dat hy hospitaal toe moet gaan waar hy toe Maandagoggend oorlede is.

Piet is op 19 April 1946 gebore en het op ’n plaas in die Migdol omgewing, waar sy ouers geboer het, grootgeword. Sy laerskool het hy by Laerskool Migdol voltooi en het daarna sy hoërskoolloopbaan by Hoërskool Schweizer Reinecke begin waar hy dan ook gedurende 1964 gematrikuleer het.

Na skool het hy sy twee jaar diensplig by die Vloot begin en het met sy uittrede die rang van luitenantkommandoor gehad. Gedurende hierdie tyd het hy ook sy o/19 Junior Springbokkleure in die 880m middelafstand verwerf. Ongelukkig is Suid-Afrika die volgende jaar verbied om aan enige internasionale sport deel te neem en kon hy homself nooit op internasionale valk bewys nie.

Na sy vlootopleiding het hy by Iscor in Newcastle in die laboratorium begin werk. Dit was ook gedurende hierdie tyd dat hy vir Ems ontmoet het. Die twee is op 11 September 1971 in die huwelik bevestig en sou vanjaar hul 50-jarige Goue Bruilof vier.

Toe sy eie kinders aan atletiek begin deelneem het gedurende die laat sewentigerjare, het die atletiekgogga weer vir Piet gebyt toe hy die leemte aan goeie afrigting bemerk het. Hy het afrigting-handleidings vanaf oorsee bestel en terselfdertyd verskeie afrigtingskursusse bygewoon. Sy kennis het hy met Laerskool Drakensberge gedeel waar hy kinders in kort- en middelafstande sowel as landloop afgerig het.

Dit het nie hierby gebly nie en Piet het toe ook beampte-kursusse bygewoon waar hy sy kursusse as beampte van baan, veld en landlope met lof geslaag het. As gevolg hiervan het hy ook as beampte by Noord Natal, Natal en selfs by die SA Kampioenskappe asook by senior kampioenskappe opgetree. Vir sy bydrae as beampte het Piet Natal Erekleure verwerf.

Piet het met sy afrigting verskeie top-atlete opgelewer. Een van die bekendstes was Victor Nomkubeni wat, nadat hy matriek voltooi het, ’n Amerikaanse beurs verower het. Hy het later Amerikaanse burgerskap aanvaar en baie goed presteer.

Gedurende 1985 is Piet binne die departement, Pip en Wenke, wat later die naamsverandering ondergaan het na Omega, na Thabazimbi oorgeplaas en het ook as verteenwoordiger van die werkers by gesondheid en veiligheid opgetree.

Met sy aankoms op Thabazimbi het Piet gou begin met die afrigting van die skole se atlete.

Ems vertel dat Piet altyd baie trots was op sy atlete, ongeag hulle prestasie. Hy het geglo dat as ’n atleet sy beste lewer, verdien hy lof, nie net vir ’n wen nie.

Piet het op die ouderdom van 55 uit diens van Kumba getree en het hom besig gehou met sy Boerbokboerdery wat hy op die kleinhoewe by Rooidam, waarheen hulle reeds vroeër verhuis het nadat hulle die huis in die dorp verkoop het. Sy boerbok-boerdery was baie suksesvol en sy diere het ook baie goed gevaar tydens skoue.

Piet kon net nie stilsit nie en tien jaar gelede het hy besluit om homself verkiesbaar te stel as kandidaat vir die DA in die plaaslike munisipale verkiesing van 2011 asook in die munisipale verkiesing van 2016. Hy is toe as proporsionele DA Raadslid aangewys en na die 2016 verkiesing is hy aangewys as Hoofsweep van die Saamgestelde Regering, ’n pos wat hy behou het tot en met sy afsterwe.

Piet se belange het baie om sy boerdery op die kleinhoewe gedraai. Sy intense belangstelling het dan ook daartoe gelei dat hy op aandrang van Elna Erasmus, ’n skou-hoenderboer van Rustenburg, met die Orpinton hoenders begin boer het nadat hy ’n skenking van ’n haan en twee henne ontvang het.

Die hoendergogga het hom deeglik gebyt en hy het begin om navorsing te doen deur op te lees en raad orals gevra om op dreef te kom. Sowat nege jaar gelede het hy gevoel hy is reg vir skou en hy het toe by die Rustenburg Hoenderklub aangesluit. Die eerste jaar wat hy deelneem spog hy met die Ras Kampioen.

Vir sewe agtereenvolgende jare het hy elke jaar met die Ras Kampioen trofee weggestap. ’n Verdere prestasie was twee jaar gelede toe hy ook met die SA Raskampioen Orpinton prys weggestap.

Weens die Covid inperking was daar verlede jaar geen plaaslike skou op Thabazimbi aangebied nie. Vanjaar het Piet Putter hom gehelp om sy hoenders vir beide die Klub Kampioenskappe asook die Orpinton Kampioenskappe wat in Rustenburg aangebied is deur te neem en te gaan skou. Hier het hy met beide die Ras Kampioen titels wegstap.

Piet het oorspronklik net met die buff kleur geteel en geskou. Hy het toe ook koekoeke by sy telery gevoeg en na vyf jaar se sukkel en moeite het hy daarin geslaag om die regte ‘crele’ kleur te teel, presies soos die oorsese hoenderboere dit teel.

Die gedenkdiens is Vrydag 13 Augustus om 14:00 uit die NG Kerk Thabazimbi.

Piet laat sy vrou Ems en drie kinders, Elizna, Pierre en Francoius asook vier kleinkinders, Danlizelle, André, Werner en Cloe na.