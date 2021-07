Medhof Apteek: Voorkom Jigpyn hierdie Winter

Net soos die winter in intensiteit toeneem, ondervind baie Artritislyers ook meer pyn in hulle gewrigte.

Artritis is ’n siekte wat nie noodwendig net tot ouer mense beperk is nie, maar kan op enige ouderdom intree.

Moenie wag totdat die pyn nie meer hanteer kan word nie – besoek nou jou apteker by Medhof Apteek vir medikasie en inligting oor hoe jy jou pyn kan beheer.

Verhoed dat die winterkoue jigpyn in gewrigte vererger

Daar is seker min mense wat die winterkoue so aan hul beendere voel as artritislyers. Terwyl nie-lyers maar net nog ’n warm trui of jas sal aantrek om die koue uit te hou, besef hulle nie hoe pynlik dit kan wees as een of meer van jou gewrigte deur artritis geaffekteer word nie.

Alhoewel daar meer as 100 verskillende tipe van artritis is wat verskillende oorsake het en daarom ook verskillende behandelings vereis, is daar twee tipes naamlik osteoartritis (OA) en rumatoïede artritis (RA), beter bekend in die volksmond as rumatiek, wat meer algemeen voorkom.

Alhoewel die artritis simptome mettertyd ontwikkel, kan dit ook skielik intree. Artritis is ook meer algemeen in volwassenes ouer as 65 maar kan ook in kinders, tienderjariges en jong volwassenes voorkom. Daarbý is dit meer algemeen by vrouens as mans en mense wat oorgewig is.

Gewrigspyn, styfheid van gewrigte en selfs swelling is van die meer algemene simptome wat ervaar word. Artritis beperk beweeglikheid en die vel om die geaffekteerde gewrig vertoon rooi. Hierdie simptome is in baie gevalle soggens op hul ergste.

Rumatiek (RA) kan jou uitgeput of moeg laat voel en jy kan ook ’n verlies in eetlus ervaar. Die oorsaak hiervan is inflammasie wat jou immuniteitstelsel se werking aantas. Rumatiek kan tot bloedarmoede aanleiding gee of self ’n ligte koors veroorsaak. Erge rumatiek kan selfs tot gebreklike gewrig ontwikkel lei indien dit nie vroegtydig behandel word nie.

Kraakbeen speel ’n groot rol om gewrigte teen besering te beskerm. Aangesien die kraakbeen ’n ferme, maar tog buigsame verbindings binne die gewrig vorm, kan dit druk en skok binne die gewrig absorbeer soos jy beweeg of ekstra spanning op die gewrig plaas.

’n Vermindering in die normale hoeveelheid kraakbeen binne die gewrig kan aanleiding tot sekere vorme van artritis gee. Normale slytasie veroorsaak osteoartritis, een van die mees algemeenste vorms van artritis. Infeksie of beserings aan die gewrigte kan ook die natuurlike afbreek van die kraakbeen bespoedig. Persone wat ’n familiegeskiedenis van artritis het se kanse om osteoartritis te ontwikkel is ook gewoonlik hoër.

Die eerste en beste stap om te neem indien jy vermoed dat jy rumatiek het of aan artritis ly, is om jou dokter te besoek. Die dokter sal deur ’n fisiese ondersoek die hoeveelheid vloeistof om die gewrig, warm of rooi gewrigte asook die beweeglikheid van die gewrigte kan diagnoseer. Indien nodig sal hy jou na ’n spesialis verwys.

Die behandeling van artritis of rumatiek is daarop gemik om die pyn te verminder en verdere beskadiging van die gewrig te voorkom. Suksesvolle behandeling vir elke persoon vind weerklank in wat die beste vir jou spesifiek geval werk om jou pyn te verlig. Sommige mense vind verligting met warmkussinkies en selfs yspakkies op die gewrigte terwyl hulpmiddels soos kieries en looprame help om drukking op die seer gewrigte te verminder.

Daar is verskeie middels beskikbaar vir die behandeling van artritis sonder om vooraf die dokter te nader vir ’n ondersoek en voorskrif medisyne. Gesels gerus met jou apteker by Medhof Apteek oor watter middels vir jou die beste vir jou spesifieke gewrigte en pynvlakke gaan werk. Jou apteker sal jou ook kan aanraai om eerder jou dokter te sien indien drastiese behandeling nodig sou wees.

In die behandeling van artritis is dit baie belangrik om die gewrigsfunksie te verbeter en hier kan gereelde oefening ’n baie belangrike rol vertolk. Swem is en van die beste oefening vir artritislyers aangesien die water die gewig op die gewrigte verminder in teenstelling met draf of stap. Wat jy ook al doen, neem gereelde blaaskanse en moenie jouself ooreis nie.

Ander oefeninge wat jy in die gemak van jou huis kan doen, is om jou ken op te lig en te laat sak en jou kop op jou nek te roteer. Probeer ook ander oefeninge om die pyn in jou nek te verlig.

As jou vingers aangetas is, doen vingerbuig-oefeninge en oefen veral die duim gereeld om pyn te verlig. Net so kan jy pyn in jou beengewrigte verlig deur gereelde beenoplig-oefening, strekking van jou bobeenspiere en knie-oefeninge te doen.

Baie van hierdie oefening kan jy doen terwyl jy op die naat van jou rug op die mat of op die bed lê. Die geheim lê daarin om die spiere om die gewrigte te versterk. Dit sal ook bydra tot beter beweeglikheid.

’n Paar lewenstylveranderings kan jou ook goeddoen soos om jou dieet aan te pas indien jy oorgewig is aangesien die ekstra liggaamsgewig addisionele drukking op jou gewrigte plaas. Kyk wat werk vir jou en elimineer eerder kos en drank wat jou toestand vererger of pyn in jou gewrigte veroorsaak.

