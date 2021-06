Wen R500 met Inkleurkompetisie (net vir kinders)

Khaya Kwa is by uitstek ’n familierestaurant met ’n groot speel area vir die kleingoed. Hier kan hulle Jungle-Gym en van al hulle energie kan ontslae raak terwyl die grootmense so ’n bietjie ontspan in die restaurant.

Om ouers te help om die besige kleingoed ook by die huis besig te hou bied Khaya Kwa ’n inkleurkompetisie in twee kategorieë naamlik 3-5 jaar en 6-9 jaar.

Lees verder om die advertensie te sien en al die opwindende voorwaardes te lees soos ’n gratis kiddies meal en milkshake as jy jou inkleurprent self by Khaya Kwa ingee voor die sluitingsdatum.