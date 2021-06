The focus falls on the Cederberg. At first the unique vineyards of Dwarsrivier. Then a challenging hike to the breath-taking Maltese Cross. The team visit the capital of the region – Clanwilliam, before settling at Marcuskraal where they do the 4×4 route and enjoy a house concert.



Die fokus die week is die Sederberge – eers Dwarsrivier met sy unieke wingerd. Daarna is dit ‘n staptog na die asemrowende Maltese Kruis. Die span besoek ook die hoofstad van die streek – Clanwilliam, en sluit die week af by Marcuskraal met ‘n 4×4 roete en ‘n huis konsert.