Eskom Loadshedding Upgraded to Phase 4 / Eskom Beurtkrag Opgegradeer na Fase 4

Beurtkrag is verhoog na Fase 4 vanaf 14:00 vanmiddag (Woensdag 9 Junie) tot vanag 22:00, waarna dit weer sal terugkeer na Fase 2 soos voorheen vermeld. Indien dit wel deurgevoer word sal Thabazimbi Munisipaliteit as volg beïnvloed word.

Loadshedding will be increased to Stage 4 from 14:00 this afternoon (Wednesday, 9 June) until 22:00 tonight, after which it will revert to Stage 2 as previously communicated. If indeed implemented, Thabazimbi Local Municipality areas will be affected as follows:

Woensdag 9 Junie 2021

Wednesday, 9 June 2021

Thabazimbi-dorp, Spitskop, Makoppa, Dwaalboom, Sentrum, Rooiberg, Kromdraai en Regorogile alle uitbreidings.

Thabazimbi town, Spitskop, Makoppa, Dwaalboom, Sentrum, Rooiberg, Kromdraai and Regorogile all extensions.

Ons was af vanaf 11:00~13:30 en sal weer af wees vanaf 19:00~21:30.

We were off from 11:00~13:30 and will again be off from 19:00~21:30.

Northam & Leeupoort/Raphuti

19:00~21:30

Sien vorige plasing vir Eskom skedule tot en met Sondag / See previous posting for Escom Schedule until Sunday