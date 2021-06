Covid eis bekende gesinsman in Thabazimbi

Riaan Lategan, inwoner van Thabazimbi vir die afgelope sowat 30 jaar, is Sondag 30 Mei in Mediclinic Thabazimbi oorlede aan Covid verwante simptome.

Riaan het op 19 Mei sleg begin voel en ’n koors ontwikkel. Op 20 Mei is hy positief vir Covid getoets en is in selfisolasie geplaas. Op 25 Mei het hy asemhalingsprobleme begin ondervind en is in Mediclinic Hospitaal opgeneem.

Hy het aanvanklik goed op die behandeling reageer en op 27 Mei het hy beter begin voel. Sy toestand het egter skielik versleg en hy is op 30 Mei oorlede.

Riaan saam met sy eggenote Renette.

Riaan was sedert 1992 in diens van die destydse Thabazimbi Stadsraad waar hy as assistent gesondheids inspekteur diens aanvaar het. Hier het hy homself opgebou tot gesondheidsinspekteur, ’n posisie wat hy by die Thabazimbi Munisipaliteit gehou het tot Junie 2006 waarna hy na Waterberg Distriks-Munisipaliteit oorgeplaas is. Hier was hy verantwoordelik vir al die Openbare Gesondheidsfunksies tot en met sy afsterwe.

Riaan is op 8 Julie 1965 in Oudtshoorn gebore. Die gesin het na Paarl verhuis waar sy pa, Ockert Lategan, hoof van die Paarl Gimnasium Hoërskool was. Hier het hy dan ook sy Matriek in 1983 voltooi.

Hy het sy studies aan die Kaapse Technikon voortgesit en het daagliks tussen Kaapstad en Paarl gependel.

Riaan en sy eggenote, Renette, het mekaar in Tygerberg Hospitaal ontmoet waar sy hom na ’n motorfietsongeluk verpleeg het. Die twee is op 15 Desember 1990 getroud en het kort daarna na Richmond in die Noord-Kaap verhuis waar Riaan vir ’n jaar lank by Richmond Munisipaliteit gewerk het.

Gedurende 1992 het hulle na Thabazimbi verhuis waar hy en Renette by Thabazimbi Munisipaliteit werk aanvaar het.

Hulle twee kinders was albei in Laerskool Koedoeskop en beide het hulle matriek aan Hoërskool Frikkie Meyer voltooi. Arayna werk tans as rekenmeester in die Kaap terwyl hulle seun, Ockie, werksaam is by Helpmed. Renette is steeds in diens van Thabazimbi Munisipaliteit.

Riaan sal privaat veras word en ’n gedenkdiens sal later in die jaar by sy ouerhuis in Hartenbos gehou word. Hy word oorleef deur Renette en die twee kinders, sy ma asook ’n broer en suster.

Hooffoto: Riaan links agter saam met sy ma, broer en suster.