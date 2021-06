Eskom Load shedding Continues – Eskom Beurtkrag duur voort

Fase-2 beurtkrag is vanaf Woensdagoggend 2 Junie om 10:00 tot 22:00 Vrydag 4 Junie 2021 aangekondig. Indien behoorlik geïmplementeer word sal Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit as volg geaffekteer word:

Stage 2 load shedding will be implemented from 10:00 on Wednesday morning until 22:00 on Friday 4 June 2021. If implemented accordingly, Thabazimbi Local Municipality areas will be affected as follows:

Woensdag 2 Junie 2021

Wednesday, 2 June 2021

Thabazimbidorp, Spitskop, Makoppa, Dwaalboom, Sentrum, Rooiberg, Kromdraai en Regorogile – alle uitbreidings.

Thabazimbi town, Spitskop, Makoppa, Dwaalboom, Sentrum, Rooiberg, Kromdraai and Regorogile all extensions.

15:00~17:30 en weer vanaf 23:00~01:30

15:00~17:30 and again from 23:00~01:30

Northam & Leeupoort/Raphuti

Nie geaffekteer nie / Not affected.

Donderdag 3 Junie 2021

Thursday, 3 June 2021

Thabazimbidorp, Spitskop, Makoppa, Dwaalboom, Sentrum, Rooiberg, Kromdraai en Regorogile alle uitbreidings.

Thabazimbi town, Spitskop, Makoppa, Dwaalboom, Sentrum, Rooiberg, Kromdraai and Regorogile all extensions.

23:00~01:30

Northam & Leeupoort/Raphuti

07:00~09:30 en weer vanaf 15:00~17:30 / 07:00~09:30 and again from 15:00~17:30

Vrydag 4 Junie 2021

Friday, 4 June 2021

Thabazimbidorp, Spitskop, Makoppa, Dwaalboom, Sentrum, Rooiberg, Kromdraai and Regorogile all extensions.

Thabazimbi town, Spitskop, Makoppa, Dwaalboom, Sentrum, Rooiberg, Kromdraai and Regorogile all extensions.

07:00~09:30

Northam & Leeupoort/Raphuti

15:00~17:30

Let Wel: Verder opdaterings sal deurgegee word soos ontvang.

Uitgereik deur die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit – Kommunikasie Departement

NB: Further updates will be given as and when is received.

Issued by the TLM Communications Department