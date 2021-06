Suksesvolle Steak-aand saam met top-sportmanne

Die negatiewe effek van die Covid-19 pandemie wat alle vlakke van die samelewing aanraak, is sekerlik die merkbaarste op sosiale vlak. Hier is veral die verlies aan inkomste vir die skole weens fondsinsamelingsfunksies en sportbyeenkomste wat gekanselleer moes word baie duidelik.

Skole soos Hoërskool Frikkie Meyer maak baie op hierdie inkomste staat om te verseker dat hulle die addisionele onderwysers, waarvoor die departement van onderwys nie voorsiening maak nie, aan te stel om te verseker dat die skool steeds sy standaard van onderwys kan handhaaf sonder die beperkings wat deur die departement van onderwys op skole afgedwing word.

Hier hoef mens maar net na Hoërskool Frikkie Meyer se uitstekende Matriekuitslae oor die afgelope aantal jare te kyk om te besef wat se groot rol hierdie addisionele insette in die prestasie van sy leerlinge speel.

Met die Covid-19 beperkings wat gedurende April verslap is, het die skool van die geleentheid gebruik gemaak om drie van die land se top-sportmanne hier na Thabazimbi te bring en die skoolgemeenskap aan hulle bekend te stel tydens ’n geleentheid wat terselfdertyd aangewend is om die skoolfonds ’n hupstoot te gee.

Besighede en ouers het bygedra om met hulle borgskappe die aand te verwesenlik met baie goeie resultate

Frankie Horne, voormalige SA Sewes rugbyspeler, en Pierre van Jaarsveld (Sportorganiseerder HFM) met die getekende krieketballe wat Fanie de Villiers vir die veiling geskenk het.

Fanie de Villiers, voormalige Protea Krieketspeler.

Christo Bezuidenhout, voormalige Blou Bul en Springbok rugbyspeler.

Ampie le Roux, boorling van Thabazimbi en voormalige bagasiemeester van die Springbokrugbyspanne aan die woord tydens die geleentheid.

Van links: Ampie le Roux, Fanie de Villiers, Colin Campbell (hoof HFM), Christo Bezuidenhout, Ninette Aguiar (Openbare Betrekkinge HFM) en Frankie Horne.

Kaartjies is verkoop vir ’n braaivleis met spesiale gaste Fanie de Villiers, afgetrede Suid-Afrikaanse krieketspeler wat tussen 1992 en 1998 in 18 toetswedstryde en 83 eendag-wedstryde vir Suid-Afrika gespeel het as regterarmsnelbouler en regterkolwer, Frankie Horne wat sedert 2007 tot 2016 vir die Suid-Afrikaanse Sewesspan span gespeel het en Christo Bezuidenhout wat sy debuut in 1994 in die Curriebeker gemaak het en vir ’n paar jaar van die toneel verdwyn het om op die familieplaas te werk. Tydens die Drienasiereeks speel hy vir die Springbokke teen Nieu-Seeland en ’n paar maande later is hy deel van die Rugbywêreldbekerspan van 2003.

Fanie de Villiers het die veiling wat tydens die geleentheid aangebied is waargeneem en uit sy eie ’n getekende krieketkolf asook twee getekende krieketballe tot die artikels wat opgeveil is bygedra.

Fanie de Villiers besig om die krieketkolf wat hy vir die veiling geskenk het op te veil.

Fanie de Villiers het ‘n heel bemoedigende toespraak gemaak en gewys op die belangrikheid daarvan dat die ou sportmanne met die jong geslag kontak moet behou en ondersteun.

Fanie de Villiers teken die krieketbal vir een van sy jong bewonderaars.

Tydens die geleentheid het Fanie de Villiers daarop klem gelê dat kontak tussen die ouer sportmanne en die opkomende jong sportmanne noodsaaklik is om leiding en die gees van die sport oor te dra.

Fanie werk tans as internasionale krieketkommentator en is ook baie nou betrokke by liefdadigheid en is gemoeid in ’n aksie om geld in te samel vir dowes aangesien beide sy dogter en broer doof is.

Frankie wat na ’n rekord van 68 opeenvolgende toernooie sy aftrede aangekondig het, was gedurende hierdie tyd deel van die span wat in 2008/9 die Wêreld-reeks titel verower het asook Goud gedurende die Statebondspele van 2014 in Skotland.

Christo Bezuidenhout het na die Wêreldbeker reeks van 2003 in 2004 na Engeland verhuis waar hy vir ’n seisoen vir Gloucester gespeel het. Hierna het hy sy rugbystewels opgehang en is tans Besturende Direkteur van Lifestyle Hardware and Building Supplies Buying Group in Johannesburg.

Die aand kan beskryf word as een van die suksesvolste na-inperkings byeenkomste wat deur HFM aangebied is en vorm ’n basis vir toekomstige soortgelyke byeenkomste om hierdie skool te help in hul strewe om steeds een van die voorste skole in die Waterberg en die provinsie te wees. Dit is alleen moontlik deur die volle ondersteuning van al die ouers en leerlinge.