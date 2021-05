Doringdraad verjaag die koue

Doringdraad, die komediant wat talle mense op Facebook vermaak met sy prikkelende, doringdraad-humor, het Woensdagaand ’n draai by Khaya Kwa gemaak en die koue verdryf met lekker warm humor.

Die man het oorgeborrel van grappe en daar was beslis geen stil oomblik terwyl hy met die mikrofoon verskeie onderwerpe aangeraak het nie. Hy is dan ook goed deur die gehoor ontvang by wie sy humor duidelike reaksie uitgelok het.

Hierdie was ’n geleentheid waar die plaaslike publiek een van die min kanse gehad het om ’n professionele “Stand-up” komediant in aksie te sien.

Doringdraad in aksie by Khaya Kwa.

Van links: Schalk (Doringdraad), Sandra Jansen, Marcel Lourens en Sandra Meyer.

‘n Groepie wat Doringdraad baie geniet het van links: Marietjie en Wietze Steyn saam met Gert en Martie Smith.

Khaya Kwa verdien beslis lof vir die moeite wat gedoen word om nieteenstaande moeilike finansiële tye tog geleentheid aan kunstenaars te bied om hier plaaslik te kan kom optree en bietjie die sombere atmosfeer van die pandemie wat oor die wêreld se koppe hang, bietjie te verlig.