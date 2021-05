Die span reis deur die Karoo, van Witsand oor Griekwastad tot by die samevloeiing van die Vaal en Oranjerivier. Na ‘n besoek aan Karreekloof gaan die span na Victoria Wes waar hulle gaan fliek kyk in die Apolloteater. Die week word afgesluit by die uitdagende 4×4 roete van Badshoek buite Beaufort Wes.

The journey takes the team through the Karoo, from Witsand, past Griekwastad to the confluence of the Vaal and Orange rivers. After a visit to Karreekloof they go and watch a movie at the Apollo Theatre in Victoria West and concludes the week at the challenging 4×4 route at Badshoek near Beaufort West.