Eerste sneeu val in Lesotho – Koue vir die res van Suid-Afrika

Werkers by die Afriski-Bergoord in Lesotho (foto) is Vrydagoggend verras met ‘n sneeulandskap met sowat 10cm sneeu wat oornag geval het.

Sneeu is vir die naweek voorspel vir gedeeltes van die Drakensberge en talle paaie na Lesotho is gesluit vir gewone voertuie alhoewel 4×4 voertuie die paaie sal baasraak.

Die weerburo waarsku dat koue weer op-pad is met temperature in Thabazimbi wat laatmiddag tot sowat 18ºC kan daal. Deur die nag kan die temperatuur Sondagoggend tot 8ºC daal. Maksimum dagtemperatuur vir die naweek word op ‘n maksimum van 23ºC gereken.

Gedeeltelik bewolkte weer word vir Saterdag voorspel met ‘n 3 persent kans op reën, alhoewel die humiditeit redelik hoog op 75 persent gereken word.

Vir Gauteng is ‘n minimum van 8ºC vir vanoggend voorspel wat deur die dag tot 15ºC kan styg en teen laatmiddag weer to 7ºC gaan daal. Sondagoggend word 6ºC voorspel wat ‘n maksimum van 17ºC deur die dag sal bereik met ‘n 7 persent kans vir reën.

Sorg dat jy warm genoeg aantrek indien jy planne het om gedurende die naweek uit te gaan.