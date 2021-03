Suid-Afrikaanse man sterf in terreur aanval op Mosambiekse dorp

’n Suid-Afrikaanse man, Adrian Nel, is dood terwyl hy en nog ander voortvlugtiges in ’n hinderlaag beland het toe hulle uit ’n hotel na veiligheid gevlug het. Ses ander mense het ook in die hinderlaag gesterf.

Sy pa wat saam met hom was, het sy liggaam saamgedra terwyl hulle vir die terroriste gevlug het. Hy en sy jongste seun is ongedeerd en het onder ’n bos, met Adrian se liggaam by hulle, tot die volgende oggend weggekruip voordat hulle gered is.

Adrian het saam met sy pa, Gregory, en jongste broer aan ’n bou kontrak gewerk om akkommodasie kampe in die dorp Palma, die gas-kern in die noorde van Mosambiek, te bou.

Woensdag het ’n onbekende aantal jihadist-terroriste met gewere op die dorp toegesak en sonder enige diskriminasie op inwoners begin skiet. Sowat 200 arbeiders en buitelanders is gedwing om skuiling in die Amarula Hotel te soek. Vir twee dae was hulle daar vasgekeer terwyl swaar artillerie skote buite die hotel hoorbaar was.

Net sewe motors van die 17 motors in die konvooi, het die dorp veilig bereik, terwyl die ander gedwing is om terug te draai.

Nel se liggaam is tans in die lykshuis in Pemba, die provinsiale hoofstad, waarheen die voortvlugtiges geneem is. Terwyl Nel se jongste broer die eerste vlug terug na Suid-Afrika sou haal, het Nel se pa agtergebly om eers die formaliteite om sy seun se liggaam terug te stuur na Suid-Afrika af te handel.

Volgens berigte is die dorp van sowat 75 000 inwoners, sê strate en die strand besaai met lyke waarvan baie onthoof is. Palma is in een van die baie arm streke van Mosambiek waar die meeste inwoners oorwegend Moslem is.

Die Cabo Delgado provinsie, waar Palma geleë is, is reeds sedert 2017 die teiken van ’n Islamitiese insurgensie met bande met die Islamitiese Staat. Die terroriste het beheer oor die dorp Palma oorgeneem en honderde mense het per boot na Pemba gevlug. Verskeie Britse onderdane was ook by die Franse gas-projek se ontwikkeling betrokke.

Volgens ’n plaaslike militêre kenner, beskik Suid-Afrika nie oor finansies om sy hulp aan te bied nie. Boonop is die meeste wapentuig in ’n swak toestand en kan dit nie meer gebruik word nie.

