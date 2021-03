Boogskietklub neem deel aan Virtuele Binnenshuis kompetisie

’n Verskeidenheid van kompetisies is sedert die instelling van die Covid-19 Inperking virtueel beslis en boogskiet is een van die sportsoorte wat ook nou Virtueel beslis word.

Binnenshuise Boogskiet verleen hom baie goed on virtueel aangebied te word en vir Thabazimbi Boogklub was dit dan ook ’n eerste om aan die Ekhuruleni Binnenshuis Kampioenskap, wat in Saterdag 6 Maart en Sondag 7 Maart in Kempton Park aangebied is, deel te neem.

Die meeste klubs in die res van die land het hulle virtuele kompetisies ook op hierdie dae aangebied, maar die klubs wat weens omstandighede dit nie kon doen net, het die keuse gehad om hul virtuele kompetisies in hul eie tyd volgens hul eie skedule in hul eie dorpe aan te bied,

Thabazimbi Boogklub se virtuele kompetisie is toe Dinsdagaand 9 Maart by die Koos Cronjé skietbaan, in hul klubhuis aangebied.

Die binnenshuise baan is afgemerk dat die skut 20 yards/treë (ongeveer 19 meter) vanaf die teiken afskiet. Elke groot teiken bestaan uit vyf aparte teikens wat daarop gedruk is. Elke skut moet vyf pyle in die bestek van drie minute na die teiken afskiet, elke pyl na een van die vyf aparte teikens op die groot teiken.

Kruger van Zyl wat daarin geslaag het om 300 uit ‘n moontlike 300 punte te behaal.

In totaal word daar sestig pyle onder dieselfde beperkings afgeskiet om ’n maksimum totaal van 300 punte te behaal. Net een breek van 5 minute word gedurende hierdie tydperk toegelaat.

Kruger van Zyl, ’n Junior Bow Hunter (JMBU) van die Thabazimbi Boogklub, het tydens hierdie geleentheid daarin geslaag om 300 uit die 300 moontlike punte te skiet deur al sy pyle binne die middelste wit gedeelte van die teiken te plaas. Hiervan was 43 binne die middelste ‘X’gedeelte van die wit gedeelte op die teiken. Dit is reeds die tweede keer in sy boogskietloopbaan dat hy hierdie prestasie behaal, ’n prestasie wat verskeie groot name in boogskiet nog nie kon behaal nie.

Wat Kruger se prestasie nog meer uniek maak is die feit dat hy van ’n kort stabiliseerder gebruik maak en sonder ’n glasie-visier skiet, beide faktore wat die prestasie soveel meer merkwaardig maak.

Die Groot 300-Klub bestaan uit skuts wat al 60 hulle pyle binne die ‘X’ gedeelte van die teiken kon plaas.

Die Nasionale Veldboogskiet kompetisie is vanaf Saterdag 20 Maart tot Maandag 22 Maart ook op Thabazimbi Boogskietklub se uitsonderlike baan aangebied. Altesaam 78 inskrywings van regoor die land is ontvang.

Thabazimbi Boogklub is ’n sosiale skietklub wat elke Dinsdagaand om 18:00 by die Koos Cronjé skietbaan vergader. Hulle verwelkom besoekers wat graag ook hierby betrokke wil raak.