S & Z Thabazimbi Paneelkloppers & Motorglas– Alles onder een dak

Besoek ons vir alle paneelklopwerk, meganiese-herstel en -dienste asook motorglas-herstel en –vervanging – Alles onder een dak by Vanadiumweg 8, Industriële gebied, Thabazimbi.

S & Z Paneelkloppers is ’n geakkrediteerde diensverskaffer vir waarborg paneelklopwerk (sien meegaande advertensie). Ons doen ook meganiese herstelwerk en diens voertuie.

As a PG Glass Fitment Centre, our team goes the extra mile in service for you, our valued customer.

Please, do not hesitate to contact us for excellent service.