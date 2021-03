HFM se Top-10 Presteerders: Vierde kwartaal 2020

Die Top-10 Akademiese presteerders (Grade 8 – 11) vir die vierde kwartaal vir 2020 van Hoërskool Frikkie Meyer is bekend gemaak.

Hierdie leerlinge het ten spyte van die Covid-19 inperking, met al die verlore skooldae, tog daarin geslaag om uitmuntend te presteer.

Die name van die leerlinge by die foto’s is in prestasie-volgorde en in geen spesifieke orde op die foto’s nie.

Top-10 Akademiese presteerders

vierde kwartaal 2020



Graad 11:

Mari Theunissen (91,96%); Mariska Coetzee (91,89%); Quinelle Blaauw (87,60%); Adri van Reenen (83,99%); Robyn le Roux (81,84%); Gizelle Roach (81,66%); Renier Grobler (80,78); Janco van der Byl (78,96%), Ellen Swart (77,39%); Karla Coetzee (75,45%) en Rego Motlhabane (English – 73,47%).

Top-10 Akademiese presteerders

vierde kwartaal 2020

Graad 10:

Jan Günter Marais (86,78%); SJ van der Linde (86,78%); Sabrina Teixieira Ferreira (86,75%); Cara Pieterse (86,55%); Talita de Swardt (85,51%); Ameij Broekhuizen (85,30%); HJ Janse van Rensburg (82,54%); Tommy Swanepoel (81,56%); Suzaan Smit (79,53%); Zoey Joubert (79,07%) en Kevin Khohlooa (English – 75,29%).

Top-10 Akademiese presteerders vierde kwartaal 2020

Graad 9:

Izandri Joubert (95.97% gemiddeld en beste presteerder in die skool vir die vierde kwartaal 2020 – Middel voor); Ané Viljoen (94,44%); Mieké Smit (86,46%);

Juané van Deventer (85,25%); Mckyla Low (84,86%);

Elodie van Emmenis (84,78%); Marilise Visser (84,57%), Sumarie Marais (83,75%); Ofentse Rakoo (83,38%) en Anina de Swardt (83,32%).





Top-10 Akademiese presteerders vierde kwartaal 2020 – Graad 8:

Qizelle Kruger (88,39%); Elizca Lamprecht (87,56%); Johan Briel (85,67%); Dino Fernandes (85,59%); Christelle van Dyk (85,27%); Kara Kotze (84,79%); Carla Coetzee (84,34%); Dimion Visser (83,65%); Leane van der Byl (83,37%); Echard de Klerk (82,69%) en Reatlegile Mkhabela (English – 82,02%).