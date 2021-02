Covid-19 eis oud-inwoner van Thabazimbi

’n Seun van Thabazimbi wat hier grootgeword en gedurende 1990 sy Matriek aan Hoërskool Frikkie Meyer geskryf het, Michael Morrison (48), is op 22 Januarie 2021 oorlede nadat hy Covid-19 opgedoen het.

Michael is Saterdag 9 Januarie in die Linmed Hospitaal in Benoni opgeneem nadat hy siek geword het en positief vir Covid-19 getoets is. Die volgende dag, Sondag 10 Januarie, is hy na die Pretoria-Oos hospitaal oorgeplaas waar hy aan ’n ventilator gekoppel is. Op Vrydag 22 Januarie het hy ’n hartstilstand ervaar en is daarna dood verklaar.

Michael is op 27 November 1972 in die Boksburg-Benoni Hospitaal aan die Oosrand gebore. Gedurende 1980 het hy saam met sy ouers, Mike en Mara Morrison vanaf Welkom na Thabazimbi verhuis waar Mike werk by Amandelbultmyn aanvaar het terwyl Mara haar steeds haar lewe as tuisteskepper voortgesit het.

Michael tydens die afgelope Kersnaweek toe hy en sy gesin saam met sy ouers Mike en Mara Morrison die naweek by ’n Lodge naby Alma spandeer het.

Michael was destyds in Graad 2 en het by Laerskool Thabazimbi sy laerskoolloopbaan voltooi. In 1986 is hy oor na Hoërskool Frikkie Meyer waar beide hy en sy broer Christopher hulle hoërskoolloopbane voltooi het. Michael was gewild onder sy skoolmaats en het die vermoë gehad om mense nader te trek.

Mara vertel dat Michael, buiten dat hy in die Hoërskool se kadet blaasorkes gespeel het en by die gewone skool aktiwiteite betrokke was, hy eers na skool werklik begin presteer het en in sy werk opgang gemaak het. Sy medewerkers het die grootste agting vir hom gehad soos dit blyk uit boodskappe wat op sy Facebook-bladsy gelaat is. Sonja, sy eggenote, sê ook dat tydens die gedenkdiens wat vir hom by die werk gehou is, was dit roerend hoe almal sy goeie eienskappe, maniere, behulpsaamheid en geduld beklemtoon het.

Nadat Michael sy matriek aan HFM klaargemaak het, het hy sy verpligte diensplig in die weermag gedoen en na Thabazimbi teruggekeer om by Kumba as vakleerling-elektrisiën te begin werk. Hy slaag sy vaktoets in 1994 en kwalifiseer as elektrisiën in diens van Kumba.

Michael saam met sy vrou, Sonja en hul kinders, Aiden links en Liam, regs.

Michael se matriekfoto van 1990 by Hoërskool Frikkie Meyer in Thabazimbi.

Mike het dertien maande nadat hulle na Thabazimbi verhuis het, ’n pos by YSKOR Thabazimbimyn aanvaar waar hy tot sy aftrede in 2013 gewerk het. Mike het altyd die seuns aangemoedig om te werk aan ’n toekoms van hul eie en dit was dan ook een van die groot redes hoekom Michael gedurende 1995 by ABI, destyds ’n buite firma van Coca Cola, werk aanvaar het. In 1999 is hy ’n voltydse pos by Coca Cola aangebied. Hy het nooit sy ambag beoefen nie en eerder gekonsentreer op sy nuwe beroep by die nuwe werk.

Michael het die leer van bevordering geklim en hy was as “Operations Manager” by Coca Cola se Midrand-tak werksaam toe hy die Covid-19 virus opgedoen het.

Hy en sy vrou, Sonja is in 2002 getroud en hulle het twee seuns, Aiden (13) en Liam (16).

Michael se roudiens was Vrydag 5 Februarie 2021 vanuit die NG Kerk Delmas-Wes Gemeente. Die diens is deur ds Johannes Rossouw gelei en die teks was Psalm 121.

Michael laat sy gesin, Sonja en die seuns, dogter en skoonseun, Johandri en Warren Thomas, sy ouers Mike en Mara Morrison van Thabazimbi asook sy broer Christopher en sy gesin agter.

Mike en Mara wil hiermee almal bedank wat vandat Michael siek geword het, hulle in hul gebede gedra en omgegee het. Dankie, ook vir elke boodskap en navraag oor Michael se toestand gedurende hierdie tyd.