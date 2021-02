Bierspruit stoot oor sy walle langs Northam-pad

Bierspruit het sedert verlede week Woensdag reeds ’n paar keer oor sy walle gestoot weens goeie reën in die omgewing en verder stroomop. Die Swartklipdam by Union Section by Swartklip hoër stroomop is tot sy volle kapasiteit gevul en loop reeds vir meer as ’n week oor.

Die dam was tot onlangs kurkdroog en mens kon op droë grond van die een oewer na die ander oorsteek.

Inwoners van die Rooidamkleinhoewes buite Thabazimbi wat aan die Rhino Andalusietmyn se eiendom grens, se toegang na die afdraai uit die Rustenburgpad, is reeds ’n paar keer versper deurdat die bruggie oor Bierspruit telkens onder water was.

Ems Strydom van die Rooidamkleinhoewes kyk na die water wat oor die Bierspruit se walle opgestoot het. Die bruggie wat toegang tot die Rustenburgpad verleen is ook onder water.

Hoër stroomop is verskeie eiendomme ook onder water soos die spruit oor sy walle gebreek het. Mak en wilde diere beweeg vanself na hoër grond soos die watervlak langs die spruit en rivier styg maar boere met wild op hul plase in die gebied is tog bekommerd dat die vloedwater skade aan wildheinings kan veroorsaak wat tot wild- en veeverliese kan lei.

Met meer reën wat in die opvangsgebied van die Krokodilrivier verwag word en die feit dat al tien sluise van Hartbeespoortdam ook nou oop is om voorsiening te maak vir die verwagte invloei in die dam om ’n moontlike vloed al langs die Krokodilrivier te voorkom, is daar heelwat water na die Thabazimbi omgewing op pad.

Hierdie water behoort die Koedoeskop besproeiingsgebied nog hierdie week te bereik. Met die toename in vloei in die Krokodilrivier is verdere oorstromings al langs die Bierspruit nie uitgesluit nie aangesien ’n vol Krokodilrivier die invloei van water vanuit die Bierspruit kan blokkeer.

Indien die vlak van die Krokodilrivier hoog genoeg is, kan dit veroorsaak dat water uit die rivier terug in Bierspruit kan opstoot. Dieselfde geld vir Rooikuilspruit wat deur Thabazimbi dorp loop, veral waar dit deur die Thabazimbi Gholfklub se baan vloei en telkens veroorsaak het dat putjies onder die water is sodra die vlak van die Krokodilrivier te hoog styg en dit stroomop terugstoot in die spruit.

Die Rooidamomgewing het verlede week Donderdag ’n wolkbreek gehad met sowat 50mm reën wat in minder as ’n halfuur geval het.

Die totale reënval wat die afgelope reënseisoen daar aangeteken is, is 42,5mm vir Oktober, 138,5 vir November, 108mm vir Desember, 175mm vir Januarie en 62mm tot dusver vir Februarie.