Eskom: Gebruikers moet betaal vir eie kragbronne

Na jare se vertoë deur Eskom dat verbruikers minder energie moet gebruik, wil hy nou hê dat gebruikers wat hulle eie krag opwek daarvoor moet betaal.

Eskom het hom nou na die Nasionale Energie Reguleerder gewend om diegene wat hul eie krag opwerk te laat betaal vir die feit dat hulle die Eskom netwerk as ondersteuning daarvoor gebruik.

Volgens die Suid-Afrikaanse Instituut van Internasionale Betrekkinge (SAIIR) se Herman Pretorius, kan verbruikers nie gestraf word indien hulle op Eskom se vertoë gereageer het nie.

Pretorius het voorts gesê dat dit hom nie sal verbaas nie indien sonpanele minder aantreklik vir verbruikers word indien strafmaatreëls en addisionele koste implikasies hieraan verbonde is.

“Dit kan dalk ook van toepassing gemaak word op ander maniere van kragopwekking aangesien die nasionale kragopwekker se argument hiervoor is dat alternatiewe maniere van kragopwekking nadelig is vir Eskom se kontantvloei”, sê Pretorius.

Eskom: Users to pay for generating own electricity

South Africans have been asked for years to use less electricity.

Many heeded the call and switched to solar panels, and now Eskom wants those generating their own power to pay for using the grid as a back-up.

South African Institute of International Relations (SAIIR) says customers can’t be punished for complying with Eskom’s pleas.

“I wouldn’t be surprised if solar panels might become less attractive due to some punitive measures on tariffs or costs. Other measures might receive similar treatment from Eskom because the core of Eskom’s argument here is that alternative energy sources are bad for Eskom revenue stream”, said SAIIR’s Herman Pretorius.