Golf van Covid gevalle tref ook Thabazimbi

Alhoewel ’n drastiese toename in opnames van positiewe Covid-19 pasiënte by Thabazimbi Mediclinic Hospitaal vir die drie weke sedert 1 Januarie 2021 ervaar is, was die hospitaal nooit 100 persent net met Covid-19 gevalle beset nie. Tydens hierdie tydperk was daar wel drie sterfgevalle terwyl twaalf kritiek-siek pasiënte na ander hospitale oorgeplaas is.

In ’n telefoniese onderhoud met Martjie du Preez, Algemene Hospitaalbestuurder van die Mediclinic Hospitaal in Thabazimbi, het sy genoem dat volgens inligting wat sy van ander hospitale ontvang het, het almal ’n skielike styging in opnames en sterftes gedurende hierdie tydperk ondervind. Lephalale was ook in dieselfde bootjie met nog meer positiewe gevalle as wat in Thabazimbi aangemeld is. Dieselfde tendens is ook by die Mediclinic Hospitaal in Tzaneen en Limpopo waargeneem.

Die golf van positiewe Covid-19 pasiënte, wat sedert 1 Januarie die Limpopo provinsie oorspoel het, het meegebring dat die opvolgende drie weke ’n groot uitdaging aan gesondheidswerkers en mediese personeel by plaaslike hospitale gebied het.

Alhoewel die meeste pasiënte wat opgeneem is in die ouderdomsgroep 35 tot 70 jaar val, het die Covid-19 positiewe gevalle van babatjies tot ou mense van tot 80 jaar gewissel.

Thabazimbi Mediclinic kan tans ses baie siek pasiënte ondersteun met hoë-vloei suurstofmasjiene. Die hospitaal het geen ventilators nie aangesien dit nie oor ’n intensiewesorg eenheid beskik nie. Volgens Du Preez behaal die dokters goeie resultate met hoë-vloei suurstof en die pasiënte reageer ook goed op hierdie behandeling.

Indien pasiënte se toestand baie verswak en ’n ventilator benodig, word beskikbare ambulanse aangewend om die pasiënt op ’n meganiese ventilator te sit om met asemhaling te help vir die oorplasing na groter hospitale.

Du Preez het ook genoem dat die algemene sale daagliks so te sê vol was met ongeveer 22 Covid-19 pasiënte. Aangesien daar vir ander gevalle as Covid-19 infeksies voorsiening gemaak moet word, word twaalf beddens uitgehou vir pasiënte wat negatief getoets is en wat moet kraam of teater toe moet gaan.

Daar was daagliks gemiddeld 15 tot 20 Covid-positiewe pasiënte waarvan drie tot ses pasiënte kritiek en die res resultaat-afwagtend was. Covid-pasiënte se toestand hang van hul simptome af en hospitalisasie kan van een tot twee weke duur.

“Die pandemie plaas baie fisiese en emosionele spanning op al die mediese personeel wat die pasiënte hanteer en versorg. Die positiewe effek is dat daar baie goeie samewerking tussen al die betrokke gesondheidswerkers is,” het Du Preez bygevoeg.

Sy het ook weereens die publiek daarop gewys dat die beste manier om Covid besmetting te vermy is om jou hande gereeld te was of te ontsmet, sosiale afstande te handhaaf en maskers te dra indien jy jou in ’n openbare area bevind. Vermy liefs groot sosiale byeenkomste, bly fiks, eet gesond, neem aanvullende vitamiene en veral: “Moenie dink jy is te slim om Covid te kry nie! – Covid hou ons almal nederig daarom, wees maar liewer Bang jan as Dooie jan!”