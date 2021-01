Besige Desember vir AfriForum se Noordstreek-Beheerkamer

AfriForum se Noordstreek beheerkamer het ’n besige tyd gedurende Desember 2020 beleef deur bystand aan verskeie AfriForum Buurtwagte in die noordstreek te verleen. Die Noordstreek bestaan uit die Gauteng, Limpopo en Mpumalanga provinsies.

Die beheerkamer het gedurende Desember 2020 sowat 260 gevalle hanteer. Van die vernaamste gevalle het motorongelukke en noodgevalle ingesluit en verskeie verdagtes is aangekeer nadat die beheerkamer hulp ontbied het.

Een van die hoogtepunte was die geval waar ’n verdagte tydens ’n huisbraak in Polokwane vasgetrek is nadat die beheerkamer berig hieroor ontvang het en die SAPD na die toneel ontbied het.

Rowers wat by ’n gewapende rooftog in Bela-Bela betrokke was, is deur die SAPD in hegtenis geneem nadat die beheerkamer die SAPD ontbied het en hulle toegeslaan het.

Na ’n motorongeluk in Centurion het die beheerkamer ook die SAPD en die nooddienste na die toneel ontbied, so-ook het hulle bystand verleen deur die nooddienste te ontbied vir ’n manlike pasiënt in Lephalale wat asemhaling probleme ondervind het. Die nooddienste het betyds opgedaag om hom by te staan en hulp te verleen.

Tydens ’n huisbraak in Krugersdorp en gedurende ’n soortgelyke misdaad in Standerton is ’n verdagte in elke voorval vasgetrek nadat die beheerkamer die betrokke SAPD eenhede daarvan in kennis gestel het.

Hillel Coetzer, AfriForum se Veiligheidshoof in die noordstreek, het gesê dat die suksesse wat behaal en die bystand wat verleen word, word deur hierdie beheerkamer beklemtoon en wys weereens op die belangrike rol wat die beheerkamer speel om die gemeenskappe te versterk en te beveilig.

“Die AfriForum-buurtwagte is daagliks besig om hulle gemeenskappe te beveilig en dit is juis vir hierdie rede wat AfriForum projekte soos hierdie aanpak om seker te maak dat ons lede, wat vrywillig hulle tyd opoffer, beter hulpbronne het om optimaal te funksioneer en misdaad binne die raamwerk van die wet te bekamp,” het Coetzer ter afsluiting gesê.

