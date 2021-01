ATKV Skryfkunskompetisie: Volwassenes deel verhoog met kinders

Wenners van die ATKV KunsteGrot Skryfkunskompetisie, wat reeds gedurende Augustus 2020 van stapel gestuur is, is op 5 Desember 2020 bekroon tydens ’n prysuitdelingsfunksie wat in die KunsteGrot op Thabazimbi aangebied is. Tydens die geleentheid het ouers en grootouers die verhoog saam met hulle kinders en. kleinkinders gedeel.

Die uitslag van die kompetisie-inskrywings is reeds aan die begin van November ontvang maar weens verskeie ander toekenningsfunksies wat ook in die KunsteGrot aangebied is, is dit geheim gehou totdat daar ’n geskikte datum opgeduik het om die wenners bekend te maak.

Die kompetisie het opwindende resultate gelewer met die meer as 94 inskrywings wat vir die Volwasse, asook die Hoër- en Laerskole afdelings ontvang is.

Rita Volschenk, eienares van die KunsteGrot wat die kompetisie in samewerking met die plaaslike ATKV-tak aangebied het, het aan Kwêvoël genoem dat inskrywings van hoogstaande gehalte van regoor die land gekom het.

“Die drie puik beoordelaars wat deur die ATKV hoofkantoor benoem is om die stukke te beoordeel het die reuse taak met ywer aangepak en positiewe terugvoering gelewer”, het sy genoem.

ATKV Kunstegrot Skryfkunswenners en deelnemers aan die Kortverhaal kategorie van die Volwasse afdeling was van links: Daleen Venter A+ (derdeplek), San Neveling A (deelname), Gideon van der Nest A+ (naaswenner saam met Marietjie Warrington A+ van Johannesburg- afwesig), Suzan Stander A (deelname), Vollie Volschenk A+ (vierdeplek), Rita Volschenk van die KunsteGrot en Pieter Coetzee A++ (wenner).

Die Volwasse afdeling is goed ondersteun met ’n totaal van 36 inskrywings wat bestaan het uit 19 gedigte, 7 prosastukke en 10 kortverhale. Hiervan was twee wenners en vier naaswenners van buite die grense van Thabazimbi.

Die wenners in die volwasse afdeling was:

Kortverhale – Wenner: Pieter Coetzee en Naaswenners: Gideon van der Nest van Vereeniging en Marietjie Warrington van Johannesburg met Daleen Venter in die derde plek. Vollie Volschenk van Thabazimbi en Margo de Jager van Modimolle het die vierdeplek gedeel.

Die Volwasse Prosa wenners en deelname sertifikaat ontvangers van links: Pieter Coetzee A (deelname), Rothea Nel A (deelname), Cecilia Barnard A++ (medewenner saam met Jak-J Brits A++) en Vollie Volschenk A+ (naaswenner saam met Cecilia Barnard A+).

Prosa – Wenners: Jak-J Brits van Potchefstroom en Cecilia Barnard van Pretoria. Cecilia was ook Naaswenner saam met Vollie Volschenk en sy het ook die derde posisie in hierdie afdeling met nog ’n inskrywing verower. Vierde was Rothea Nel van Lephalale.



Volwasse Poësie wenners en deelname sertifikaat ontvangers van links voor: Vollie Volschenk A+ (vierde plek), Thea Bezuidenhout A+ (derdeplek) en San Neveling A (deelname). Agter: Linda Grobler A (deelname), Debbie Viljoen A (deelname), Rothea Nel A (deelname) en Suzan Stander A++ (wenner). Afwesig: Harold Braack A+ (naaswenner van Hoedspruit).

Poësie – Wenner: Suzan Stander en Naaswenner: Harold Braack van Hoedspruit met Thea Bezuidenhout derde en Vollie Volschenk vierde.

In die Hoërskool afdeling was daar drie deelnemers wat in twee kategorieë deelgeneem het.

Poësie Wenner: Lieselotte (Gr 10) en Naaswenner: Carla Barnard (Gr 9).

Prosa Wenner: Caronay Fouché (Gr 12).

Jak-J Brits van Potchefstroom was die wenner: Volwasse afdeling Prosa.

Die Laerskool Trofee-wenners was van links: Milan Stander (Grondslagfase), Deané Prinsloo (Intermediêre Fase) en André Kieck (Seniorfase). Saam met hulle op die foto is Rita van die KunsteGrot wat die kompetisie in samewerking met die ATKV-tak Thabazimbi aangebied het.

Deelnemers en wenners van die Hoërskool afdeling was van links: Poësie Wenner: Lieselotte (Gr 10) en Naaswenner: Carla Barnard (Gr 9) saam met die Prosa Wenner: Caronay Fouché (Gr 12). By hulle staan Rita Volschenk van die KunsteGrot.

Die Laerskool afdeling het in die Prosa, Poësie en Kortverhaal afdelings deelgeneem:

Skryfkunspresteerders Gr R.

Skryfkunspresteerders Gr 2.

Skryfkunspresteerders Gr 3.

Skryfkunspresteerder Gr 4.

Skryfkunspresteerders Gr 5.

Skryfkunspresteerders Gr 6.

Skryfkunspresteerders Gr 7.

Uitslae Laerskool Afdeling

Poësie – Gr R – Wenner: Anri Barkhuizen en Naaswenner: Janieke du Plessis; Gr 2 – Wenner: Milan Stander en Naaswenner: Odelea van der Nest; Gr 3 – Wenner: Mia-Miné du Plessis en Naaswenner: Francisca Lemmer; Gr 4 – Wenner: Duan van der Nest en Naaswenner: Micka Röhrs; Gr 5 – Wenners: Taryn Stander en Jani van Schalkwyk en Naaswenners: Elri Herholdt en Mika Fröhlich; Gr 6 – Wenner: Deané Prinsloo en Naaswenner: Lize Venter; Gr 7 – Wenner: André Kieck en Naaswenner: Andri Venter.

Prosa – Kaera-Leë Eksteen (Gr 3) van Windhoek en die Naaswenner: Taryn van Staden (Gr 5).

Kortverhaal – Wenner: Clarisse Löhmann (Gr 6).

Die Laerskool Trofee-wenners was: Milan Stander (Grondslagfase), Deané Prinsloo (Intermediêre Fase) en André Kieck (Seniorfase).

Na afloop van die funksie het gaste en deelnemers lekker saam gekuier en heerlike verversings geniet.