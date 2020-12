Skouspel in die hemelruim sigbaar vanaf die hele aarde

Sterrekykers kan hulself voorberei vir ‘n gebeurtenis wat laas gedurende 1623 afgespeel het toe ons sonnestelsel se twee reuse gasplanete, Jupiter en Saturnus, langs mekaar met slegs 0,06º uit mekaar vanaf die aarde, ook in Suid-Afrika sigbaar sal wees.

Jan van Riebeeck sou dit as kind misgeloop het want dit was 13º oos van die son en niemand sou dit kon sien nie.

Volgens BBC se tydskrif, Sky at Night, het die twee reuse die afgelope paar maande al hoe nader aan mekaar begin beweeg en sal op 21 Desember, vanaf die aarde gesien, minder as een graad vanaf mekaar wees. Hierdie gebeurtenis sal van orals op aarde sigbaar wees. Die enigste vereistes is mooi weer en ‘n onbelemmerde uitsig sonder geboue, bome of berge na die weste net na sononder.

In werklikheid sal Saturnus twee maal so ver as Jupiter vanaf die aarde wees. Vanaf aarde sal hierdie verskil nie waarneembaar wees nie en sal dit lyk of die twee reg langs mekaar is.

Alhoewel dié twee planete elke 20 jaar lyk asof hulle nader aan mekaar beweeg, was dit laas op 4 Maart 1226, toe Afrika nog baie donker en yl bevolk was, wat dit so sigbaar was as wat dit vanjaar sal wees.

Volgens die skrywer van die artikel sal beide die planete in dieselfde gesigsveld van ‘n verkyker wees, en met behulp van ‘n klein teleskoop (50x) sal dit moontlik wees om Saturnus se ringe, sy groot maan Titan en Jupiter se mane Ganymede, Io, Callisto en Europa in dieselfde veld te kan waarneem.

Die volgende keer dat hierdie groot skouspel weer sigbaar sal wees is op 15 Maart 2080.

