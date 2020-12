Thaba Boog en Hengel: Besigheidsure vir Feestyd

Thaba Boog en Hengel in Vanderbijlstraat 31, bied ‘n wye reeks gespesialiseerde produkte aan teen mededingende pryse.

Dié indrukwekkende besigheid se mark is nie net gemik op die plaaslike vissermanne, jagters en buitelewe-entoesiaste nie, maar ook dié van die stad wat die omgewing besoek en van hul een-stop-diens gebruik wil maak.

Boog-, kruisboogjag en hengel vorm die basis van die produktereeks maar die aanvullende produklyne maak ‘n groot gedeelte van die produkte uit.

As deel van die hengelgerei word stokke, katrolle, nette, lyn, en so meer aangebied vir swartbaars-, kurper-, karp en spesiehengel.

Herstelwerk aan boë, soos die vervanging van snare word ook deur Chris behartig, kontak hom gerus vir ‘n kwotasie. Kontak hulle gerus by 014 777 2084 of 014 772 1905 (Tel en Faks) of 071 696 1366.