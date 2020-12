Dié Standers presteer eenstryk deur

As dit by drama en skryf kom keer niks die Stander gesin van Suzan en Lukas van Thabazimbi om te presteer nie.

Tydens die aankondiging van die ATKV Thabazimbi se skryfkunskompetisie-wenners, Saterdag 5 Desember, is Suzan Stander en haar twee dogters as Poësie-wenners in hul onderskeie kategorieë aangewys.

Suzan was die poësie-wenner in die volwasse kategorie en verdien boonop nog goud vir haar kortverhaal. Taryn, Gr 5, het drie poësie-stukke in die kategorie Gr 4-5 ingeskryf waar sy uiteindelik as Poësie-wenner aangewys is en nog een van haar gedigte ’n derdeplek verwerf. Met haar prosa inskrywing word sy as naaswenner aangewys. Milan, die jongste in Gr 3, word as die wenner vir poësie Gr 3 asook as die algehele poësie-wenner vir Gr 1-3.

Suzan Stander met haar twee dogters, Taryn agter en Milan voor. Die drie is tydens die ATKV-Thabazimbi se onlangse Skryfkunskompetisie as Poësie-wenners in hul onderskeie kategorieë aangewys. Eksterne beoordelaars word deur die ATKV Hoofkantoor vir sulke kompetisies aangewys. Op die hooffoto heel bo is die Kortverhaalwenners met Suzan vierde van links. Meer oor die Skryfkunskompetisie-presteerders binnekort.

Taryn en Milan is ook aktief by die KunsteGrot op Thabazimbi se RiVo Drama betrokke en het regdeur die inperking aan virtuele kuns- en dramakompetisies deelgeneem. Milan het dan ook die wisseltrofee vir die beste Drama junior student verower.

Suzan vertel dat sy en haar twee dogters al drie vroumense is wat gelyk in een kombuis of in een tuin wil wees. As dit dalk gebeur dat hulle te veel vir die beskikbare spasie is, sal een sê sy gaan lees en die ander een sal opmerk, “Wel, ek sal seker maar na die koekies in die oond moet kyk.”

Dan gaan krap elkeen vir ’n pen en stuk papier – daai is ’n gedig wat moet uit, en elkeen soek sy eie hoekie op om te skryf. Die volgende dag gaan koop hulle maar koekies en lees hulle hul gedigte vir mekaar terwyl hulle winkel-koekies kou.

Pa Lukas is die geduldige gehoor wat na al die voordragte die volgende dag moet luister. Dan gaan hulle in kostuum en pa is die kameraman wat ook na elke voordrag ordentlike applous moet gee anders sit hy met Taryn, wat verlede jaar die drama intermediêre afdeling gewen het en Milan, wat op skool as redenaar van die jaar aangewys is, wat hom gou sal aanvat.

“Ons is ’n hele drama-sirkus,” het Lukas ook nog opgemerk. “Met julle sal ek gaan toer en hope geld maak.”