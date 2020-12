Nuus dat eksamens nie oorgeskryf word nie verwelkom

Die VF Plus sê hy is verheug dat die hof beslis het dat die Wiskunde- en Fisiese Wetenskappe-matriekvraestelle nie oorgeskryf hoef te word nie.

Dit volg op ‘n hofaansoek wat AfriForum namens individuele matrikulante gebring het en deur verskeie instansies gesteun is.

Die Hooggeregshof Hof in Pretoria het gistermiddag, Vrydag 11 Desember, die saak tersyde gestel nadat die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga verlede week beslis het dat beide die wiskunde en fisiese wetenskap se tweede vraestelle oorgeskryf moet word nadat die vraestelle enkele ure voor die eksamens uitgelek het.

In sy uitspraak het regter Norman Davis gesê dat hy die minister van basiese onderwys se besluit hersien en ter syde gestel het. Alle matrikulante wat nié by onreëlmatighede betrokke was nie, se vraestelle moet volgens die hofbevel gemerk word.

Dit kom dus op die beginsel neer dat mense slegs aan die pen kan ry as hul skuld bewys is. Daar is ook ‘n kostebevel teen die minister uitgereik.

Die VF Plus-LP en hoofwoordvoerder oor onderwys, dr Wynand Boshoff, sê in ‘n mediaverklaring dat die VF Plus tevore reeds standpunt ingeneem het dat onskuldiges altyd met misdaad die duurste betaal. In daardie stadium het die VF Plus vermoed dat Umalusi se aandrang dat die vraestelle oorgeskryf moet word om die integriteit van die eksamen te beskerm, voorrang sou geniet.

Die uitspraak los egter nie die probleem van die afgelope eksamen se integriteit op nie. Tesame met die ontwrigting van die grendelstaat vanjaar, was 2020 beslis nie dié Jaar van die Matrikulant nie.

Die VF Plus herhaal sy aandrang op twee punte: Sekuriteit in die departement sal verder opgeskerp moet word; en skole moet die keuse gegun word om matrikulante deur die departement te laat eksamineer, of deur een van die onafhanklike eksamenrade.