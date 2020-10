Ysterberg Voortrekkers toekennings tydens Jaareind-funksie

Die Ysterberg Voortrekkers Veldkornetskap op Thabazimbi het Woensdag 21 Oktober tydens hulle Jaarafsluitingsfunksie verskeie toekennings aan lede en offisiere gemaak.

Die Kommando Leier, Danie Naudé, het tydens die geleentheid daarop gewys dat weens die Covid-19 inperking kon daar nie soos normaalweg aan kentekens gewerk word nie. Gelukkig het die hoofbestuur van die Voortrekkers besluit om die Super Snuiter projekte deur te gee waar die lede en hul ouers tuis hieraan kon werk en Ysterberg bestuur besluit het dat hul sodoende ABC punte vir hulself kan verdien.

Die toekennings het met die inlywing van die nuwe Penkop en Drawwertjie lede afgeskop. Tydens hierdie geleentheid moes die lede wat gedurende 2020 ingeskryf het ook hul inlywingsertifikate skroei as bewys dat hulle die Voortrekkers se etos sal uitdra. Die Penkoppe en Drawwertjies is die jongste lede van die Voortrekkers.

Verskeie offisiere en heemraadslede is ook ingelyf en erkenning is aan offisier wat vir langdienstoekenning gekwalifiseer het, gegee. Die nuwe heemraadslede is Elmaré Weatherall-Thomas(Adjunk Kommando Leier – Fin) en Annamart Jarman (Adjunk Kommando Leier – Admin).

Danie Naudé, Kommando Leier, saam met Gwendolyn van Den Berg, Offisier vir die Ontdekkers – voorskoolse kinders tot Gr 0 – met haar inlywing as nuwe offisier. Sy het ook opgetree as hulp Offisier vir Gr1 en Gr2 vir 2020.

Die nuwe Penkop en Drawwertjie lede wat tydens die geleentheid ingelyf is. Hulle is saam met Danie Naudé (Kommando Leier – heel agter) van links agter: Kevin van den Berg Gr 3, Amori Weatherall-Thomas Gr4, JJ van Wyngaard Gr5 en Ruben van Wyngaard Gr4. Voor: Sophia Jarman Gr1 (Links) enLeané Weatherall-Thomas Gr2 (regs). In die middel voor is ‘n maatjie wat nie deel van die groepie uitmaak nie maar wat sommer kom bystaan het om ook op die foto te wees.

Die pandemie het ook veroorsaak dat die gereelde Kommando Oord vergaderings nie meer in Pretoria bygewoon kon word nie. Skype is toe aangewend om te verseker dat die vergaderings steeds normaalweg kan voortgaan.

Een van die sake wat gedurende hierdie tyd aandag gekry het, was die aanpassing van die wapen van die BERGENBOS Oord, die oorhoofse kommando van talle kleiner kommando’s, onder andere die Ysterberg Voortrekkers, wat deel hiervan uitmaak. Die besluit is toe geneem om ook ’n nuwe wapen vir Ysterberg Veldkornetskap te ontwerp.

Die ontwerp van Jaco Schlebusch is aanvaar en spog die kommando nou met ’n nuwe vaandel en wapen.

Bestuurslede van Ysterberg Veldkornetskap Van links: Annamart Jarman (Adjunk Kommando leier – Administrasie), Elmaré Weatherall-Thomas (Adjunk Kommando leier Finansies), Ronelle Du Plessis (Adjunk Kommando leier Jeugsake), Karin Naudé (Adjunk Kommando leier Algemeen) en Danie Naudé (Kommando leier).

Die Verkenners (Hoërskool) toekennings: Lindie Alers ontvang haar Covid-19 kenteken asook haar 2-jaar diens Groen jukskei en Gr9 Graadwiel. Dylan Wagenaar ontvang sy Covid-19 kenteken asook sy 2-jaar Groen jukskei en Gr9 Graadwiel. Agter op die foto saam met hullle is Danie Naudé, Kommandao Leier en span Offisier vir Gr9 Verkenners se Wildehonde Span.

Tydens die geleentheid is die Penkop en Drawwertjie Leiers aangekondiging. Omdat daar slegs dogters in Gr6 in 2020 is word 2 dogters gekies as die nuwe PD leiers vir 2021. Hulle is van links Dané Wagenaar – Adjunk Penkop en Drawwertjie leier en Helena Pieterse – Penkop en Drawwertjie leier vir 2021. Saam met hulle op die foto is Danie Naudé, Kommando Leier.

Die Jeugleiers van 2020 gaan voort as Jeugleiers vir 2021. Hulle is Lindie Alers Gr9 en Dylan Wagenaar Gr9. Saam op die foto is Danie Naudé (KL).

Offisiere toekennings (Jare diens toekennings) van links, het gegaan aan Danie Naudé (Kommando Leier) vir Offisier van die Verkenners (Hoërskool kinders) 5 jaar en hy ontvang die Oranje Voorjuk toekenning. Gwendolyn van den Berg (Ontdekkers Offisier van die Bye Span) ontvang haar 1 jaar diens Oranje Jukskei. Lizzie Alers (Offisier van die Gr5 Poue Span) Ontvang haar 2 jaar diens Groen Jukskei, Karin Naudé (Offisier van die Bosbok span Gr7) Ontvang die 5 jaar diens Oranje Voorjuk en Ronelle du Plessis (Offisier van die Springbok span Gr3) Ontvang 14 Jaar diens Groen voorjuk en Rooi jukskei.

Die pandemie het ook die Kommando se finansies deurmekaar gemaak deurdat sommige ouers wie se inkomste deur die inperking geraak is, nie die volle ledegeld kon bekostig nie.

Om dieselfde rede moes verskeie kampe wat in beplanning stadium was gekanselleer word. Die eerste een wat in die slag gebly het, was die Jakaranda Gebiedskamp gedurende die April vakansie te Hartbeesfontein Voortrekkerplaas in Pretoria.

Die Gr7 Voorslag Kandidate sou die Voorslag kamp in September, weereens te Harbeesfontein Voortrekkerplaas bygewoon het.

Die nuwe Heemraadslede wat tydens die geleentheid ingelyf is, is op die foto van links Elmaré Weatherall-Thomas (AKL Fin) en Annmart Jarman (AKL Admin). Saam met hulle op die foto is Danie Naudé (Kommando Leier).

Heemraadslede ontvang hulle Jare diens toekennings. Hulle is van links Annamart Jarman(AKL Admin) – Ontvang haar 18-Jaar diens toekenning – Blou Voorjuk en Blou jukskei; Elmaré Weatherall-Thomas (AKL Fin) Ontvang haar 1-Jaar diens toekennning – Oranje jukskei; Thinus Alers Ontvang sy 2-Jaar diens toekenning – Groen jukskei en Wynand Manders Ontvang sy 30-Jaar toekenning – Silwer Voorjuk en Oranje Voorjuk. Saam op die foto is Danie Naudé (Kommando Leier), agter.

Dit was nie net die kampe wat weens die Covid-19 inperking gekanselleer is nie, verskeie ander Kommando aktiwiteite wat plaaslik sou plaasvind het ook in die slag gebly. Ysterberg Voortrekkers hoop om in 2021 te kan voortgaan met 2020 se gekanselleerde aktiwiteite.

Kampe speel ’n integrale rol deurdat die kinders leer om mekaar te respekteer en saam te werk om die verskeie veld-kentekens te verwerf. Tans is hulle hoop vir 2021 gerig op die Jakaranda kamp vir hulle Penkoppe en Drawwertjie.

Ook wil hulle graag volgende jaar die Verkenners neem na die Thaba Veldwerk kamp in Brits. Intussen sal daar maar gewag en gekyk word wat die toekoms gaan inhou.

Die een projek wat hierdie jaar goed ondersteun was, was die Sop-in-’n-Bottel projek. Ysterberg se Voortrekker het daarin geslaag om 40 bottels met sopmengsels te vul en onder minderbevoorregte mense uit te deel. Die grootste les vir die deelnemers was die feit dat die kinders geleer het om iets self te maak en aan iemand iets te gee wat hulle lewe makliker sal maak.

Alhoewel die Super Snuiter projekte ’n afname getoon het toe die skole weer heropen is, kan hierdie projekte steeds afgehandel word gedurende die Desember vakansie. Die projekte is baie interessant en kan menige ledige ure vul.

Gr7 Bosbokke Toekennings het gegaan van links voor: Ananda Pieterse, Jarianca du Plessis en Ettiëne Pieterse ontvang almal die Covid-19 kenteken asook hulle Dagbreek Graadwiele en hul 2-Jaar diens Groen jukskei. Agter is Danie Naudé (KL) en Karin Naudé (AKL Algemeen).

Gr6 Luiperde span Toekennings het gegaan aan van links Helena Pieterse, Dané Wagenaar en Haely-Jane Theunissen wat almal hul 2-Jaar diens Groen jukskei, asook hul Covid-19 kenteken, asook hul gr6 graadwiele. Saam met hulle op die foto is Danie Naudé (KL) en Karin Naudé (AKL Alg) en Hulp Offisier vir Gr6.

Gr5 (Poue) Toekennings van links het gegaan aan voor: Gert-Hendrik Du Plessis Ontvang die Covid-19 kenteken, Gr5 Graadwiel en 2-Jaar diens Groen jukskei; Tatjana Eksteen Ontvang die Covid-19 kenteken, die Gr5 Graadwiel en die 2-Jaar diens Groen jukskei en JJ van Wyngaard Ontvang die Covid-19 kenteken, die Gr5 Graadwiel en die 1-Jaar diens Oranje jukskei. Agter saam op die foto is Danie Naudé (KL) en Lizzie Alers Gr5 Offisier.

Gr3 (Springbokke) en Gr4 (Visarende) toekennings het gegaan aan Van links: Voor: Kevin Van den Berg Gr3 Ontvang 1-Jaar diens Oranje jukskei en Gr3 Graadwiel en die Covid-19 kenteken asook die Kok kenteken; Ruben Van Wyngaard Gr4 Ontvang 1-Jaar diens Oranje skei, Gr4 Graadwiel en die Covid-19 kenteken asook die Kok kenteken en Amori Weatherall-Thomas Gr4 Ontvang 1-Jaar diens Oranje jukskei, Gr4 Graadwiel en Covid-19 kenteken asook die Kok kenteken. Agter saam met hulle op die foto is Danie Naudé (KL) en Ronelle Du Plessis (AKL Jeugsake).

Ontdekkers (Voorskool), Gr1 en Gr2 Toekenings het gegaan aan van links voor: Lounelle du Plessis, Lianca van den Berg en Marianey du Plessis ontvang al drie hulle getroue diens vir 2020 Bytjie sertifikate asook die Covid-19 toekenning. Vierde en vyfde langs hulle is Sophia Jarman Gr1 en Leané Weatherall-Thomas Gr2 wat die Covid-19 kenteken, hul Graadwiele en hul 1-Jaar diens Oranje jukskei ontvang. Agter is Danie Naudé (KL) en Gwendolyn van den Berg (Offisier) Hooffoto bo-aan: ‘n Paar van die Ontdekkertjies het gaan voel hoe dit voel om saam met die groter Penkoppe en Drawwertjies op die foto te staan.

Die Afsluitingsfunksie beteken dus nie dat almal gaan terugsit nie, maar is hulle reeds besig met ’n gemeenskapsprojek naamlik om te verseker dat al die ou mense in die onderskeie tehuise in Thabazimbi, ’n Kersgeskenk kan ontvang.

Die Voortrekkers is ‘n kultuurorganisasie, gedryf deur vrywilligers met deursettingsvermoë, toewyding, en opoffering wat hul vryetyd gebruik om die gemeenskap se kinders te leer van ons geskiedenis en om ons erfenisse te bewaar. Dit verg betrokkenheid, omgee, en diensbaarheid in ons plaaslike gemeenskappe om hulle voor te berei as die leiers van more. Dis sente omdraai, moue oprol, vasbyt en harde werk. Dis ook pret kameraadskap en avontuur. Ouer betrokkenheid is hier van kardinale belang. Vir meer inligting besoek hulle webwerf: www.voortrekkers.co.za

Indien jy belangstel dat jou kind ook deel hiervan word, skakel gerus vir Danie Naudé by 082 738 6737 of Karin Naudé by 083 996 3237 of stuur e-pos aan: kp.naude@gmail.com