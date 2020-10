Limpopo: Kan vroue steeds die polisie vertrou?

Die minister van polisie, Bheki Cele het na aanleiding van ’n vraag van die Demokratiese Alliansie (DA) in die parlement bevestig dat dossiere van Geweld teen Vroue (GBV – Gender Based Violence) teen polisiemanne van verskeie polisiestasies in Limpopo geopen is.

Rooiberg Polisiestasie, wat deel is van die Thabazimbi munisipale distrik, is een van hierdie stasies. Die ander is Makhado Cluster, Mara, Mphephu, Polokwane, Bolobelu,Modjadjiskloof en Hlogotlou.

Die provinsiale voorsitter van die Demokratiese Alliansie Vroue-netwerk (DAWN), Desiree van der Walt (MP), sê dat DAWN uiters besorg is oor die aantal polisiemanne in die provinsie met klagtes van geweld teen vroue teen hulle.

Die DA voel steeds besorg daaroor dat daar geen aanduiding is of hierdie polisiemanne steeds aktief in hulle poste is of nie. ’n Verder sarsie vrae is reeds deur die DA aan die SAPD voorgelê om duidelikheid hieroor te verkry.

Van der Walt sê verder dat dit kommerwekkend is dat juis die mense aan wie gesag verleen word en vertrou word om lede van die gemeenskap te beskerm, bydrae tot die probleem van geweld teen vroue.

Sy sê dat Limpopo is duidelik besig om die stryd teen geweld teen vroue te verloor met die 2019/20 statistieke wat toon dat 8519 gevalle van geweld teen vroue in die provinsie aangemeld is.

Hierdie klagtes sluit in huismoles, verkragting, poging tot verkragting, statutêre verkragting, gewone aanranding en aanranding om ernstige liggaamlike leed te veroorsaak.

Van der Walt sluit af deur te sê dat hierdie probleem laat vrae ontstaan aangaande die sosiale verantwoordbaarheid van polisiemanne en daar kan eerlik gevra word of vroue werklik die SAPD kan vertrou om hulle te beskerm.