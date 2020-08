Christine Robinson: Motorstoet protesteer teen misdaad tydens moord-verhoor

Die verdagte in die moord ses jaar gelede van Christine Robinson (59), eienaar van die Rra Ditau Bushveld Lodge buite Thabazimbi, wat reeds voorheen in die Thabazimbi Landdroshof verskyn het, het Donderdag 13 Augustus weer voorgekom nadat die saak voorheen vir verdere ondersoek uitgestel is.

(Sien ook berig in Kwêvoël Nuusbrief – plasing 7 Augustus 2014 – Brutal murder shocks community – Asook: Drie in hof na moord – gebruik soekfunksie op linkerkant van die bladsy)

Die Thabazimbi Distrik Landbou-Unie het ’n motorstoet gereël wat tydens die verhoor verby die hofgebou gery het as protesaksie teen plaasaanvalle.

Christine Robinson wat gedurende 2014 in haar huis by Rra Ditau Lodge vermoor is.

TLU SA Noord het saam met die Limpopo Landelike Veiligheid Forum die protesaksie bygewoon.

“Ons sal nie toelaat dat enige plaasaanvalle ongesiens en ongestraf verbygaan nie,” sê Henk van de Graaf, streeksvoorsitter van TLU SA Noord. “Ons sal as gemeenskap saamstaan en ondersteun daar waar die regering nie dit wil het om dit te doen nie.”

Christien is die nag van 29-30 Julie 2014 wreed in haar woning by die lodge vermoor. Die tuinier en enigste verdagte, ’n Zimbabwiër Andrew Druza (ook Ndlovu), het na die voorval van die lodge af verdwyn. Die lonegeld wat aan die einde van die maand uitbetaal moes is ook na die moord vermis.

Die verdagte is eers gearresteer nadat ’n kleinniggie van Christine ’n foto van die vermeende moordenaar op sosiale media geplaas is en iemand hom herken het.

Die verdagte was vir ses jaar voortvlugtend en is op 30 Julie in Johannesburg deur Ina Cameron (AfriForum) en oud-kolonel Sakkie Lourens (Bosveld Misdaad Ondersoeke) gearresteer nadat vars inligting ontvang is.

Christine se man, Robbie, is twee jaar voor haar moord oorlede. Die egpaar was Britse burgers en Christine het na sy afsterwe besluit om eerder na Suid-Afrika terug te keer om die lodge te bestuur.