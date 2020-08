Aanlyn oplossings nie altyd die beste – Besoek jou Apteker by Medhof

Die stygende Covid-19 aanmeldings veroorsaak dat al hoe meer mense hulle tot die internet wend met aanlyn soeke na maniere om hulself teen die virus te beskerm.

Handewas met seep en water is steeds die mees primêre takie wat gereeld gedoen moet word, al hoor jy dit tot vervelens toe.

Daar is wel iets wat jy self kan doen om jou gesondheid te verbeter. Iets waaroor jy volle beheer het, naamlik om jou immuniteitstelsel te versterk.

Wees bewus daarvan dat geen aanvulling enige siekte kan verhoed of genees nie. Die beste voorkoming is om jou leefstyl aan te pas deur persoonlike higiëne en sosiale afstande te eerbiedig – dra jou masker in die publiek.

Doen dit om jou immuniteit te versterk

Eenvoudige maniere vir ’n gesonde immuniteitstelsel

Die oorweldigende hoeveelheid inligting tot jou beskikking op die internet kan verwarrend wees maar daar ’n paar basiese maatreël wat jou niks meer gaan kos nie waaroor jy ten volle beheer het naamlik:

Kry genoeg slaap. Slaap laat die liggaam toe om self, op ’n natuurlike manier te herstel, dit sluit die immuniteitstelsel in. Indien jy probleme het om aan die slaap te raak, sal ’n melatonien-aanvulling dalk die gewenste uitwerking hê.

Laer stres-vlakke. Die Covid-19 pandemie veroorsaak juis dat stresvlakke styg. Stres het ’n direkte impak op jou immuniteitstelsel. Hier moet jy konsentreer op maniere om jou stresvlakke te verlaag. Gereelde oefening en asemhaling-tegnieke is die moeite werd om te probeer.

’n Gebalanseerde dieet. Voedingstekorte maak ons meer vatbaar vir virusse en bakterieë. Dit is belangrik om die regte voedsel met die nodige voedingstowwe te eet vir ’n gesonde immuniteitstelsel. Dit sluit in graan, bone, neute en sade tesame met natuurlike soet groentes en groen-blaargroente.

Jou immuniteitstelsel bestaan uit ’n komplekse versameling van selle, prosesse en chemikalieë wat jou liggaam voortdurend teen die aanslag van virusse, gifstowwe en bakterieë moet beskerm, jou liggaam se primêre-vlak van verdediging teen infeksies en siektes.

Navorsing het getoon dat daar wel sekere aanvullings, vitamiene, minerale, kruie en ander substansies is wat wel jou immuniteit kan verbeter.

Aangesien baie van hierdie aanvullings die werking van jou voorskrifmedisyne kan beïnvloed is dit raadsaam om met een van ons Aptekers by Medhof Apteek te gesels oor die regte aanvulling om te gebruik.

Hier is ’n paar bestanddele wat jou immuniteitstelsel beïnvloed. Raadpleeg ons apteker oor die regte aanvulling vir jou.

Vitamiene-D, ’n vet-oplosbare vitamiene wat in baie min voedingstowwe natuurlik voorkom. Die alternatief kos niks, naamlik gewone sonskyn op jou vel om die vitamiene-D sintese in jou liggaam aan die gang kan sit sodat die witbloedselle hulle immuniteit-werk kan doen en inflammasie voorkom.

Lae vlakke van vitamiene-D word geassosieer met verhoogde risiko van boonste lugweë infeksie, insluitend griep en allergiese asma. Sommige navorsing dui daarop dat vitamiene-D jou teen respiratoriese infeksie kan beskerm.

Sink (Zinc), is ’n bestanddeel wat in verskeie aanvullings en gesondheidsmiddels voorkom juis as gevolg van die rol wat dit speel in die liggaam se immuniteitstelsel. Dit speel ook ’n groot rol in inflammatoriese reaksies soos infeksie, siektes, insluitend longontsteking.

Vitamiene-C tree op as ’n sterk antioksidant wat die liggaam teen skade, wat deur stres-verwante oksidante veroorsaak word met die opeenhoping van reaktiewe molekules bekend as vry-radikale, beskerm.

Vitamiene-C het in sommige studies getoon dat dit die tydsduur van boonste lugweginfeksies asook van verkoues kan verminder.