Alkoholverbod: ‘n Ekonomiese nagmerrie

Agri SA is uiters bekommerd oor die uitwerking van die huidige alkoholverbod op die hele alkoholwaardeketting wat strek van wyn-, gars-, hops-, vrugte- en mielieboere tot glasvervaardigers en verwerkers.

Suid-Afrikaanse Brouerye (SAB) is die enigste bierprodusent wat bykans 100% van hul bestanddele plaaslik vir hul bedrywighede bekom. Die organisasie, en vele ander word ernstig benadeel deur die verbod.

Dit vloei oor na die plaashek waar die boere onder ernstige druk geplaas word wat afnemingskontrakte aanbetref. Dieselfde gebeur in die wynbedryf waar baie verkopers onder geweldige druk verkeer. ˗ In die lig van Covid-19, sal die kansellasie van R5 miljard aan kapitaalbeleggings deur die wêreld se grootste brouer, ABInBev, ‘n ernstige negatiewe uitwerking op die ekonomie hê.

Die besluit om beleggings te kanselleer kom na die verlies van 12 volle handelsweke waarin SAB 30% van sy jaarlikse produksie verloor het. ˗ Die wynbedryf het alreeds R3,3 miljard aan verkoopsinkomste en 117 000 werksverliese gehad weens die verbod.

Meer as 800 klein alkoholvervaardigers staar bankrotskap in die gesig. ‘Die verbod op alkoholverkope is ‘n korporatiewe bloedbad. Die kansellasie van beleggings deur die alkoholbedryf van meer as R15 miljard hou ‘n groot bedreiging in vir die volhoubaarheid van die bedryf en die ekonomie in” sê Omri van Zyl – Uitvoerende Direkteur van Agri SA.

Boere sal gars teen die einde van die jaar oes, wat onsekerheid onder die boere oor die komende seisoen wek. Gars word meestal in een streek – die Suid-Kaap geproduseer – dit sal ‘n groot impak hê op hul streeksekonomie na ‘n verwoestende droogte verlede jaar.

Die oordrag van garsvoorraad sal ‘n negatiewe invloed hê op die tonnemaat wat volgende jaar geproduseer word. Boere verwag hierdie seisoen goeie opbrengste, maar ons benodig nog opvolg reën in die volgende maand vir ‘n goeie oesseisoen.

As ons een van ons belangrikste fokus-areas op ekonomiese herstel is, help dit beslis nie. Die bedryf is bereid om streng protokolle na te kom, maar die skielike verbod maak nie sin nie.

Onwettige alkoholverhandeling skiet deur die dak en die regering verloor miljarde rande aan belasting en aksynsinkomste,” sê Mihlali Xhala – Hoof van die Korporatiewe Kamer by Agri SA.

Agri SA wil ‘n beroep op die regering doen om die verbod op alkoholverkope te heroorweeg om die landbousektor toe te laat om tot ekonomiese groei by te dra.