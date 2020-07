Thabazimbi Munisipaliteit die Episentrum vir Covid-19 in Waterberg Streek

Thabazimbi Munisipaliteit met 1016 Covid-19 besmettings, is nou die episentrum vir infeksies in die Waterberg Munisipale distrik. Hiervan is 614 aktief en 401 pasiënte het herstel volgens die statistieke soos op 21 Julie. Die amptelike statistiek wys net een pasiënt wat weens die siekte gesterf het alhoewel ’n plaaslike noodgroep wys op een sterfte vir Thabazimbi en twee sterftes in die Northam gebied.

Persone wat positief vir die Covid-19 siekte op Woensdag 15 Julie getoets is, het gelei tot die sluiting van Hoërskool Frikkie Meyer, sommige kantore van die Thabazimbi Munisipaliteit asook die Thabazimbi Polisiestasie. Die meeste van die fasiliteite, insluitend die Thabazimbi Polisiestasie, was Maandag 20 Julie weer ten volle operasioneel.

Onbevestigde inligting wat verlede week deur die FPA-Noodgroep op die internet verskaf is, dui daarop dat Thabazimbi dorp toe 111 aangemelde gevalle van Covid-19 het en dat daar een sterfte geval was. Uit hierdie totaal het 38 herstel.

Volgens dieselfde bron het Northam en omgewing die meeste aangemelde gevalle gehad met 546 wat positief vir Covid-19 getoets is met twee sterftes en 258 pasiënte wat herstel het.

’n Faktor wat tot hierdie hoë aangemelde gevalle bydra is die meer as drie myngroepe en verskeie skagte wat in die gebied aktief is.

Die kantoor van die Speaker van die Thabazimbi Munisipale Raad het verlede week ’n mediaverklaring uitgereik waarin die publiek ingelig is dat sommige van die kantore gesluit sou wees weens die feit dat beide die Burgemeester, Raadslid John Fischer, en Speaker van die Raad, Raadslid Thane Hearne, positief vir die virus getoets het.

Hierdie was dan ook die eerste positiewe gevalle wat onder munisipale leierskap in die Waterberg Distrik aangemeld is.

Die sluiting was van toepassing vanaf Woensdag 15 Julie om 15:00.

Die begrotings- en tesourie-kantore het weer Vrydag 17 Julie heropen terwyl die ander kantore weer vanaf Maandag 20 Julie in bedryf was.

Die kantore in die Hoofgebou, Die Korporatiewegebou en die Bestuurdersgebou, wat almal deur die sluiting beïnvloed is, is reeds Vrydag ontsmet.

Beide die Burgemeester en Speaker het Vrydag ’n virtuele Spesiale Raadsvergadering bygewoon maar moet 10 dae in self-isolasie deurbring.

Vrydag het die waarnemende munisipale bestuurder aan die Speaker se kantoor bevestig dat die direkteur van gemeenskapsdienste ook positief vir die virus getoets het.

Hoërskool Frikkie Meyer was ook vanaf Woensdag 15 Julie gesluit nadat ’n Gr8 leerling positief vir Covid-19 getoets het.

Die lokale is weereens ontsmet en Gr10 tot Gr12 leerlinge het Maandag 20 Julie weer teruggekeer skool toe.







Foto Bo: Personeel van Hoërskool Frikkie Meyer wat leerlinge Maandagoggend terug by die skool verwelkom

het. Gr 10-12 leerlinge is Maandag weer terug skool toe nadat die skool sedert Woensdag 15 Julie gesluit is weens ’n positiewe Covid-19 geval. Foto’s: Verskaf

Die skool het dan ook aan Kwêvoël bevestig dat volgens huidige reëling sal Gr9 leerlinge die week van 27 Julie en Gr8 leerlinge die week van 3 Augustus ook skool toe kan terugkeer.

Die hoof van Hoërskool Frikkie Meyer, mnr. Colin Campbell, het sy dank teenoor Hannes Coetzee van Thaba Superspar uitgespreek vir die ontsmetting van die lokale.

Die hoof van Hoërskool Frikkie Meyer, Colin Campbell, saam met die span van Thaba Superspar wat die lokale weer ontsmet het. (Foto: Facebook)

Een van die lede van die ontsmettingspan besig in ’n klaskamer. (Foto: Facebook)

’n Beroep word ook op ouers gedoen om nie u kind skool toe te stuur nie indien hy/sy hoes, keelseer, koors, diarree het of naar is of enige verkoue- of griep-simptome toon.

Gerugte van ander besighede wat ook hul deure tydelik gesluit het, kon nie bevestig word nie.