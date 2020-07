Skole sluit vir 4 weke – Ramaphosa buig die knie voor Vakbonde

Die Demokratiese Alliansie (DA) sê dat Ramaphosa nou die knie buig voor al die sterk onderwys vakbonde, en meer spesifiek SADTU wat op sy beste nooit die belange van die leerlinge op die hart dra nie. Die kommentaar kom nadat Ramaphosa Donderdagaand, 23 Julie, in sy gesprek met die nasie aangekondig het dat die land se skole vir vier weke gesluit sal wees.

“In plaas van geleerdheid en ’n toekoms om na uit te sien, leer die ANC die leerlinge meer van skuldlas, honger en onkunde,” sê John Steenhuisen, leier van die DA in sy mediavrystelling na die aankondiging.

Steenhuisen sê verder dat hierdie besluit word nie deur die beste van die beskikbare bewyse ondersteun nie, ook nie deur onderwys-kenners en ook nie deur die beskikbare virus-data nie.

Die sluiting van skole gaan vir die jare wat kom ’n vernietigende effek op die kinders hê wat die ongelykheid in die samelewing slegs sal vererger. Daar kan verwag word dat baie leerlinge net eenvoudig hul skoolloopbaan opsy gaan skuif en nie terugkom skool toe nie en sodoende terugval op ’n vlak waarvan hulle eenvoudig nie weer kan herstel nie.

Skool voedingskemas sal nie meer in hulle doel slaag nie en skole sal gevandaliseer word, het Steenhuisen gesê.

Met onderwys wat afgeskeep word gaan armoede ook weer toeneem en daarmee saam lewensverlies. “Daar moet geen illusie bestaan oor die feit dat armoede doodmaak nie.”

Gisteraand se aankondiging het geen besonderhede bevat om ouers in staat te stel om vir die ontwrigting vir die weke wat voorlê te beplan nie.

Ouers het steeds die vrye keuse om hulle kinders nie terug skool-toe te stuur nie. Die realiteit is dat ouers moet teruggaan werk toe in ’n tyd wat daar min werkgeleenthede is.

Die werklikheid is dat kinders beter sosiale afstand en higiëniese standaarde handhaaf by die skool as wanneer hulle op hulle eie buite die skool en sonder ouers, wat werk, se toesig is.

Na vier weke gaan die virus steeds daar wees. Wat gaan dan gebeur? Gaan ons maar weer verdere verskuiwing van die inperking gedweë aanvaar terwyl die regering steeds verder agter raak om die kapasiteit vir toetsing en behandeling te verhoog?

Steenhuisen sê dat daar geen illusie moet wees oor die feit dat die ANC se besluit om skole te sluit niks daarmee te doen het om die veiligheid van die kinders en onderwysers te verseker nie, maar alles te doen het om die oorlewing van die ANC en sy onbeholpe status te verseker.

Hierdie besluit onderstreep die ANC se onbetrokkenheid oor die lot van Suid-Afrika se kinders. Dit volg slegs een week na die Pretoria se Hooggeregshof se bevinding dat die minister van basiese onderwys en die agt ANC provinsiale onderwyshoofde hulle grondwetlike verpligting versuim het deur die staking van die skool-voedingskema, het Steenhuisen bygevoeg.

