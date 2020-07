VF Plus: Gelyke Indiensnemingswet gaan privaatsektor skaad

“Die konsep Wysigingswetsontwerp oor Gelyke Indiensneming sal die reeds sukkelende ekonomie en steierende werkloosheidskrisis in Suid-Afrika vererger,” sê Heloïse Denner, VF Plus LP en hoofwoordvoerder: Arbeid, in ‘n media vrystelling na aanleiding van die voorgestelde wysiging wat die ANC wil deurvoer.

Die privaatsektor is die grootste werkskepper in die land, maar dit is juis die privaatsektor wat deur striemende en voorskriftelike arbeidswetgewing aan bande gelê word wat bloot sal vererger indien die wetswysigings deur die parlement aanvaar word.

Sy sê voorts dat die ANC-regering se ongenaakbare afdwinging van ‘n gefaalde politieke ideologie reeds die ekonomie van die land onherstelbare skade berokken het, maar steeds weier die regerende party om daarvan afstand te doen.

In sy pogings om die aandag van sy eie mislukkings af te lei, hamer die regering op tekortkominge in die privaatsektor, soos ‘n sogenaamde gebrek aan transformasie.

Die minister van arbeid sal deur middel van hierdie wet sektorspesifieke-indiensnemingsteikens kan stel vir diegene wat onderverteenwoordig is in die werksplek, soos swart mense, vroue en mense met gestremdhede. Die mag oor sake-ondernemings wat hierdeur aan die minister van arbeid gegee word, is uiters kommerwekkend.

In stede daarvan om gunstige toestande vir sake-ondernemings in Suid-Afrika te skep, sal hierdie wetswysigings, indien so aanvaar, net nog ‘n struikelblok in die pad van ekonomiese vooruitgang en werkskepping wees.

Die Vryheidsfront Plus beywer hom vir gelyke geleenthede op alle vlakke, hetsy indiensneming, op sportgebied of andersins en sal hierdie wetswysigings ten sterkste teenstaan.

“Ons doen ‘n beroep op die sakegemeenskap en burgers van Suid-Afrika om gedurende die openbare deelnameproses wat nou volg, dieselfde te doen.”