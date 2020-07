Covid-19: Raadgewers in die duister oor die oorsprong van inperking-besluite

’n Wetenskaplike, Professor Frans Venter – verbonde aan die Universiteit van die Witwatersrand, het die regering gekritiseer om sy irrasionele inperking-besluite en die gebrek aan deursigtigheid.

Venter is deel van die staat se Ministriële Raadgewende Komitee (MAC) op Covid 19 onder voorsitterskap van professor Salim Abdool Karim.

In ’n onderhoud met die TV-kanaal, eNCA, oor die verwarring aangaande die regering se inperking reëls, het Venter gesê dat hierdie verwarring deur die regering veroorsaak word en nie die wetenskaplikes nie. “Binne die geledere van Mac is daar baie min verskille en teenstrydighede.”

Venter het gesê dat baie van die wetenskaplikes op Mac gefrustreerd is met die regulasies, terwyl ander opgewonde daaroor is. Wat opmerklik is dat die regering weier om die aanbevelings te publiseer en eerder alles geheim hou.

Volgens Venter is die regering tans besig om irrasioneel op te tree, wat besig is om die sosiale verantwoordelikheid af te breek. Deur regulasies vir ’n sekere groep te verslap maar nie vir ander nie druis in teen die sosiale verantwoordelikheid.

“’n Situasie bestaan waar die regering sê dat jy nie partytjie mag hou nie, maar dit is reg om kerk toe te gaan en in ’n vol taxi te klim. Dit maak eenvoudig nie sin nie.”

Venter het opgemerk dat die regering gereeld sê dat wetenskaplikes verantwoordelik is vir die besluite wat geneem word, maar hy weet nie watter wetenskaplikes na verwys word nie. Dit dra net by tot die frustrasie wat binne MAC heers.

Hy sê ook dat al die lede van MAC tot geheimhouding moes sweer maar wil tog net noem dat die verbod op die verkoop van alkohol slegs tydens Mac se mees onlangse vergadering bespreek is, nog nooit voorheen nie.

Venter het afgesluit deur te sê dat sover dit die vorige verbod op alkohol en ’n reeks ander aspekte van inperking aan betref, is hy glad nie seker op wie se aanbeveling hierdie besluite geneem is nie.

Lees meer en sien Video