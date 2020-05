TLU SA rig pleidooi oor ekonomie en inperking aan Ramaphosa en Didiza

TLU SA het ‘n pleidooi aan President Cyril Ramaphosa gerig om die landwye inperking te lig om die ekonomie te red.

In ‘n formele skrywe aan die president verwys TLU SA na ‘n soortgelyke skrywe van ‘n jaar gelede waarin kommer oor die ekonomie geopper is.

“Dit blyk dat ons ‘n jaar later nog meer rede tot kommer het,” sê Louis Meintjes, president van TLU SA. “Ons land is in rommelstatus soos wat ons voorspel het gaan gebeur, maar steeds maak die regering geen aanstaltes om die ekonomiese beleid so te verander dat ons weer by ‘n groeipunt uitkom nie.”

TLU SA het die volgende algemene stappe voorgestel om die ekonomie om te draai;

Implementeer ‘n ekonomiese beleid waarop die markte positief kan reageer;

Bevestig dat die regering die konsep van privaat besitreg en die markkragbeginsel voorstaan;

Laat vaar grondonteiening sonder vergoeding en SEB;

Maak gebruik van die kundigheid van álle Suid-Afrikaners om die ekonomie om te draai;

Beklemtoon die belangrikheid van onderwys en hoe die afbrand, vandalisering en diefstal by skole die toekoms vernietig;

Werk daadwerklik om die ekonomie tot by ‘n punt van groei te bevorder.

In die skrywe versoek TLU SA verder dat die aanslag om die verspreiding van COVID-19 te beperk, verlig of heeltemal geskrap word ten einde die ekonomie te red.

In ‘n aparte skrywe aan die Minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Sake, me. Thoko Didiza, beklemtoon TLU SA dat die landwye inperking die ekonomie nadelig beïnvloed.

“Die impak van die virus op Suid-Afrika verflou teen die ekonomiese verwoesting wat die inperking saai,” sê Meintjes. “Die groeiende armoede, werkloosheid en hongersnood regoor die land hou ‘n ernstige gevaar vir die stabiliteit van die land in.”

TLU SA stel die volgende voor rondom die inperking:

Verlaag of skrap die vlakke van inperking in soveel as moontlik plekke;

Plaas beperkings slegs in die plekke waar daar ‘n hoë konsentrasie van positiewe gevalle voorkom, ouer mense en mense wat aan chroniese siektes ly wat hulle kwesbaar maak;

Laat die ekonomie elders sonder enige beperkinge, onderhewig aan praktiese higiëne maatreëls, voortgaan.

“As die leier van die land is dit jou plig om op te staan en die regte rigting aan te dui, mnr Ramaphosa,” sê Meintjies. “Ons wag op jou leiding.”