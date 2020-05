Video: Klaarblyklike poging om kleuter in hegtenis te neem skok

In ‘n mediaverklaring wat deur die leier van die Vryheidsfront Plus, dr Pieter Groenewald, uitgereik is sê hy dat die VF Plus reeds van die president se kantoor ontvangs erken ontvang het nadat ʼn skokkende video, wat op sosiale media verskyn het waar wetstoepassingsbeamptes van die KwaDukuza-munisipaliteit oënskynlik probeer om ʼn kleuter in hegtenis te neem, aan die president se kantoor gestuur is.

ʼn Mediaverklaring, wat volgens aanduidings van die munisipale bestuur van KwaDukuza afkomstig is, bevestig die beweerde voorval. In die skrywe staan dat die munisipaliteit ʼn voorval ondersoek waar twee van sy wetstoepassers in ʼn “onderonsie” met ʼn pa en sy seun was in die omgewing van Shaka’s Rock in Ballito.

Volgens betroubare inligting tot die VF Plus se beskikking, was die kind saam met ander op die strand binne die ses tot nege-oefentydperk en hy was reeds terug in die omheinde kompleks waar hy woon toe die voorval plaasgevind het.

Op die video kan gesien word hoe een van die beamptes die seun van agter ʼn staalhek binne die kompleks na buite aan sy arm sleep voordat sy pa ingryp en die kind probeer terughou.

Groenewald sê die voorval is ‘n growwe en skokkende voorbeeld van totale misbruik van mag. Om kinders nou die teiken te maak van magsmisbruik laat die persepsie verstewig dat talle inperkingsregulasies drakonies toegepas word en dit is onaanvaarbaar.

Hierdie voorval sal wyd uitkring en het die potensiaal om konflik in gemeenskappe te veroorsaak indien daar nie hard en ferm teen die beamptes opgetree word nie.

Die VF Plus wil daarom nie net hoor dat die voorval ondersoek word nie, maar wil ook die gevolge van die optrede sien. Die beamptes hoort nie langer aan te bly in hul poste nie. Kinders van hierdie ouderdom is ontoerekeningsvatbaar.

Die VF Plus sal die saak weer opneem met die president asook in die polisie se parlementêre portefeuljekomitee wat Woensdag sit.

Sien die video hier