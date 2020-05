Oordrewe beleid van Inperking: Sommige lande se Grootste Fout

Die Nobelpryswenner professor Michael Levitt beskryf die beleid, soos toegepas deur meeste regerings ten opsigte van die Covid-19 pandemie, as ’n groot fout.

Die 73-jarige gebore Suid-Afrikaanse professor Michael Levitt, wat op 15-jarige ouderdom saam met sy ouers na Engeland geëmigreer het, is tans hoof van die Stanford Medicine’s Structural Biology departement en wêreldleier op die gebied van biologiese struktuur-kennis van medisyne.

Sedert 28 Januarie het hy en sy “Levitt Lab”-groep onverpoosd gewerk aan data-analise van Covid-19.

Hy sê in ’n onlangse onderhoud dat indien die wêreld meer aandag geskenk het aan hoe China die krisis hanteer het in plaas daarvan dat hulle oorreageer het op grond van opgeblaasde data, en tweedens, dat die ekonomies-destruktiewe inperking wat steeds van toepassing in Suid-Afrika is, as bewys dien as die ergste opsies om te kies.

In plaas daarvan om die ekonomie tot stilstand te bring behoort die benadering te wees, gebruik gesigmaskers, hand-reinigers en ‘n manier van betaling wat nie aanraking vereis nie, soos nou die geval is met telefone, kredietkaarte of kontant, en isoleer die mense wat meer vatbaar vir besmetting is.

Professor Levitt sê dat dit die insig is wat Duitsland en Swede getoon het en hulle erken sal word as die wêreld se groot wenners in die stry teen die virus. net genoeg mense het siek geword om “trop-immuniteit” op te doen.

Hy het na Oostenryk, Australië en Israel verwys as die lande wat die meeste hierdeur gaan verloor as gevolg van die erge inperkings-maatreëls nog voordat daar baie aangemelde gevalle van covid-19 infeksie was, wat op sy beurt massiewe sosiale skade aangerig het sonder om enige “trop-immuniteit” op te bou.

Hy sê verder dat die eerste groep lande beskerm sal wees teen opvolgende vlae van infeksie deur die virus, die twee groep lande nie.

Lees meer by