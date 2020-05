Meer as 130 miljoen liter Bier dalk in Drein Weggespoel weens verbod op Vervoer van Alkohol

Meer as 130 miljoen liter bier van SAB sal vernietig moet word indien die staat nie dringend toestemming verleen dat die brouery toegelaat word om die verpakte produkte na sy pakhuise te vervoer nie.

Volgens SAB is daar tans sowat 132 miljoen liter bier in sy tenks – dit is sowat 400 miljoen bottels bier. Alhoewel SAB toestemming gehad het om steeds bier te brou tydens die inperking, kon daar sedert 23 Maart nie nuwe bier gebrou word nie. Vanaf 8 April kon SAB ook nie meer bier verpak of vervoer nie weens die beperking op die vervoer van alkohol, al is dit net om die bier uit die brouerye na SAB se pakhuise te vervoer.

Die brouery noem dat die versoek aan die regering om die bier na die pakhuise te vervoer vir berging, is nie om handel te heropen en die verkoop van bier toe te laat nie. Die vervoer en berging van die voorraad hou onbeduidende risiko’s vir die oordrag van Covid-19 in.

Indien die bier in die tenks in die drein afgespoel moet word, sal die verlies in voorraad miljoene rande kan beloop. Die verlies aan inkomste vir die staat kan erger wees indien die bier weggegooi moet word met verlies aan aksynsbelasting wat tot R2 miljard kan beloop. Daarby is daar die verlies van sowat 2000 poste indien SAB teen net 50% van sy vermoë moet produseer.

Nog 75 000 poste kan negatief geraak word deur die maatskappy se verskaffingsketting. Daarby het bedryf honderde duisende mense in diens deurdat die bier plaaslik vervaardig word en veral kleiner onderneming ondersteun word.

Die verlies aan aksynsbelasting vir die staat weens die verbod op alkohol en sigaret verkope, beloop reeds sowat R1,7 miljard.

