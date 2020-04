Buurt- en plaaswagte moet toegelaat word om te funksioneer

Die leier van die VF Plus, dr Pieter Groenewald, sê in ‘n mediaverklaring dat die kommerwekkende toename in misdaad dit ‘n saak van dringendheid maak om buurt- en plaaswagte toe te laat om weer normaalweg te begin funksioneer om die polisie se hand te sterk in die bestryding van misdaad.

Die VF Plus het hierdie versoek in ʼn skrywe aan president Cyril Ramaphosa gerig aan die hand van die president se weeklikse nuusbrief waarin hy sy kommer oor misdaad uitspreek.

Groenewald sê dat dit vir die VF Plus onverstaanbaar is dat die minister van polisie, Bheki Cele, nie buurt- en plaaswagte se hulp wil aanvaar nie terwyl hulle die oë en ore van die polisie is en daar ‘n goeie werksverhouding tussen hulle en die polisie bestaan.

Die noodregulasies wat in terme van die koronavirus pandemie afgekondig is, maak voorsiening vir formele sekuriteitsmaatskappye maar nie vir buurt- en plaaswagte nie. Daarom versoek die VF Plus dat die regulasies in hierdie opsig aangepas en gewysig word.

Hy sê ook verder dat daar groot kommer heers oor die skerp toename in gevalle waar skole geplunder word. Die 55 voorvalle, net in Gauteng, getuig hiervan. Volgens die minister van onderwys, Angie Motshekga, is daar al 78 gevalle landswyd waar skole deur plunderaars geteiken is.

Die VF Plus is ook bekommerd oor ʼn moontlike toename in plaasaanvalle aangesien landelike beveiligingstrukture of plaaswagte ʼn groot voorkomingsrol hierin speel en dit moeilik maak vir aanvallers en misdadigers om sonder meer van ʼn misdaadtoneel te ontvlug.

Daar is reeds ‘n toename in veediefstal en die diefstal van veral graanprodukte wat nog steeds op die lande staan.

Groenewald sluit af deur te sê dat baie van die polisie se energie en tyd word opgeneem in die toepassing van die maatreëls om die verspreiding van die koronavirus te voorkom. Die polisie het daarom al die hulp nodig wat hulle kan kry en die VF Plus het president Ramaphosa versoek om dringend hieraan aandag te skenk.