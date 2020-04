DA win regsadvies in oor rassekriteria vir Covid-19-verligting

Die leier van die Demokratiese Alliansie, Johan Steenhuisen, sê in ‘n mediavrystelling dat die DA hulle prokureurs gaan raadpleeg oor die wettigheid en gronwetlikheid van die regering se poging om finansiële verligting tydens die Covid-19 pandemie op grond van ras te voorsien.

Dit volg nadat die Departement van Toerisme aangekondig het dat sy Covid-19 hulpfonds op grond van B-BBEE kodes aan besighede wat hulp kort, toegedien sal word.

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het ook ’n brief uitgereik wat slegs bruin, swart en Indiër boere aanmoedig om vir bystand aansoek te doen.

Dit is onredelik dat noodsaaklike finansiële verligting vir duisende besighede en kommersiële entiteite op grond van ras voorsien word, en heel waarskynklik boonop onwettig ook.

“Die DA sal nie toelaat dat die ANC hierdie krisis gebruik om ons nasie verder te verdeel nie. Ons sal alles in die stryd werp om te verseker dat alle Suid-Afrikaners, wit en swart, van noodbefondsing gebruik kan maak,“ sê Steenuisen.

“Ons kan slegs die virus in die kiem smoor en ekonomies herstel as ons waarlik as ’n nasie verenig. Die departemente van toerisme en landbou se maatreëls saai verdeeldheid wanneer hulle juis ’n gees van samesyn moet bevorder.”

Hy het voorts daarop gewys dat die ANC reeds besig is om die aanvanklike samesyn wat bestaan het met die aanvang van die krisis, ongedaan te maak. Toe die bepaling dat ras ’n beslissende faktor vir hulpverlening sou wees destyds deur ’n uitgelekte dokument op die lappe gekom het, het die regering dit vinnig ontken en gespartel om afstand van dié dokument te doen.

Tydens die insameling vir die hulpfonds is Suid-Afrikaners verseker dat noodhulpverlening vir almal beskikbaar sou wees.

Maar minder as twee weke later, en met die hulpfonds wat ’n paar miljard Rand sterk staan, is dit duidelik dat die hulp nooit bedoel was vir almal in nood nie, en dat die regering altyd van voorneme was om ras en B-BEE kodes te gebruik om te bepaal wie in aanmerking sou kom vir hulpverlening.

Dit maak ’n bespotting van die president se pleidooi dat Suid-Afrikaners in die stryd teen ’n gemeenskaplike vyand verenig.

Werkgewers se velkleur bepaal nie die ware slagoffers van die krisis nie. Meeste van die ondernemings en plase wat op grond van ras van regeringshulp uitgesluit word, neem hoofsaaklik swart werknemers in diens. Dit is híérdie mense wat hul werk en hul vermoë om na hul families om te sien, gaan verloor indien die regering se rasgebaseerde hulpverlening nie in sy spore gestuit word nie.

Steenhuisen sê dat die DA die afgelope twee weke oorval is met pleidooie vir hulp van sake-eienaars wat sê hulle word as gevolg van ras uitgesluit om aansoek te doen om hulp. Sommige moes reeds hul deure sluit, en dit is vir baie ander ’n dreigende vooruitsig. Al hul werknemers, swart en wit, sal binnekort werkloos wees as hulle nie toegang tot finansiële hulp verkry nie.

Die DA sal nie toelaat dat dit gebeur nie. Die party sal alle regsopsies in dié verband ondersoek. Die DA doen ook ’n beroep op pres. Ramaphosa om in te gryp en die besluit dat ras ’n rol by hulpverlening moet speel, om te keer en vra dat hy sy ministers opdrag gee om elke Suid-Afrikaner wat hulp nodig het, ongeag hul kleur, by te staan.