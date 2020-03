Bekende oud-onderwyser beswyk in hospitaal

Mnr Gerhard Schoeman, wat sy loopbaan as onderwyser in 1994 aan Hoërskool Frikkie Meyer begin het, is Vrydag 28 Februarie in Unitas Hospitaal Pretoria oorlede.

As gevolg van ’n aangebore hartdefek het hy in sy lewe reeds vier hartoperasies ondergaan. ’n Anurisme is ’n tyd gelede by hom gediagnoseer. Hy is hiervoor in Unitas Hospitaal opgeneem waar hy op Woensdag 26 Februarie ’n 10-uur lange operasie ondergaan het.

Tydens die operasie het komplikasies ingetree wat gelei het tot sy onverwagte afsterwe.

Gert Schoeman wat op 28 Februarie oorlede is.

’n Jaar nadat Gert, soos hy algemeen bekend was, sy loopbaan by Hoërskool Frikkie Meyer begin het, het sy vrou, Celia, na hul troue by hom aangesluit. Celia is steeds as leerkrag by Hoërskool Frikkie Meyer betrokke.

Na ’n loopbaan van 17 jaar het Gert besluit om die onderwys vaarwel te roep. Gedurende sy onderwysloopbaan was hy nie net Elektriese onderwyser nie, maar ook atletiekafrigter, hokkieafrigter asook krieket- en rugbyafrigter.

Op bestuursvlak was Gert ook atletiek-, krieket- en hokkie-organiseerder en ook graadvoog sowel as departementshoof vir die tegniese vakke.

Hy was ’n mentor vir menige leerlinge wat hom ten volle vertrou het en selfs met hom identifiseer het. Dosyne van hulle is vandag nog vriende en kollegas van hom terwyl ander hul merk op verskeie terreine gemaak het.

Drie jaar gelede het hy die pos as terreinbestuurder by Laerskool Thabazimbi aanvaar waar hy sy ware passie uitgeleef het. Soos hyself dikwels spottend gesê het, hy het werk in die hemel.

Die Gedenkdiens vind op Vrydag 6 Maart 2020 om 14:00 plaas vanuit die Hervormde Kerk Vliegepoort op Thabazimbi.

Gert sal onthou word dat hy ’n mense mens was wat altyd ongelooflik lojaal, reguit en betroubaar was. Hy laat sy vrou Celia, dogter Wiané en seuns Hardus en HJ agter.

“Thou know’st ‘tis common. All that lives must die, Passing through nature to eternity” – William Shakespeare.