VF Plus: Teleurstellende staatsrede sal ekonomie nie laat groei nie

Die leier van die VF Plus, dr Pieter Groenewald, sê in ‘n mediaverklaring na afloop van president Cyril Ramaphosa se staatsrede dat die EFF het met sy ontwrigtingstaktiek veroorsaak dat die president se staatsrede vir 2020 op ʼn lae noot laat begin het terwyl die president op teleurstellende trant voortgeborduur het met geen aankondiging wat ekonomiese groei sal aanwakker nie.

Hy sê dat die VF Plus voor die staatsrede gevra het dat daar daadwerklike stappe geneem moet word om die land en die ekonomie te red. Onder die huidige omstandighede is dit moeilik om te sien hoe die ekonomie met ʼn enkele persentasiepunt kan groei.

Verskeie kernsake is wel aangeraak, maar die oplossings wat die president vir die probleme aangebied het, is bloot kosmeties van aard of baie gering.

ʼn Enkele ligpunt was die aankondiging dat onafhanklike kragverskaffers deel sal vorm van die nasionale kragnetwerk en dat selfs munisipaliteite toegelaat sal word om die krag aan te koop.

Die president se aankondiging dat Suid-Afrikaners moet vrede maak met beurtkrag was egter uiters negatief. Dit stuur die boodskap uit dat Suid-Afrika se kragprobleme diepliggend is en nie in die afsienbare toekoms herstel gaan word nie.

Een van die kosmetiese pogings om die aandag van die land se ernstige probleme af te lei, is die aankondiging van ʼn derde beleggingskonferensie. Dit baar nie veel meer as beloftes van beleggings nie. Net so maak die president beloftes van werkskepping, maar dit sal nie realiseer indien daar met gefaalde beleidsrigtings voortgegaan word en die ekonomie nie groei nie.

Dit is uiters kommerwekkend dat die president slegs vaag verwys het na die gebruik van pensioenfondse om staatsentiteite soos Eskom te red. Hy beweer dit sal nie ʼn finansiële risiko vir fondslede inhou nie.

Die VF Plus stem nie saam nie. Die optrede hou ʼn wesenlike bedreiging vir die fondse in en die feit dat die president so vaag oor die aangeleentheid is, voorspel niks goed in dié verband nie,

Die aankondiging van nuwe verkrygingswetgewing wat die staat gaan voorskryf om by kleinsake-ondernemings produkte en dienste te bekom, met veral die fokus op ondernemings in swart besit, trek ʼn streep deur al die president se planne om ekonomiese groei te stimuleer.

Dit is bloot ʼn verlenging van bestaande Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) wat die VF Plus op elke moontlike wyse sal teenstaan. Die wet sal beteken dat die fokus van die staat se verkryging op ras sal wees en nie op koste-effektiwiteit en kwaliteit nie.

Alhoewel die president positiewe ingrypings aangekondig het om die jeug vir die werkplek voor te berei, kan die regering nie werk skep nie. Terwyl beperkende arbeidswetgewing en die minimumloon geld, sal hierdie pogings faal.

Die VF Plus bepleit lank reeds die terugbring van gespesialiseerde polisie-eenhede om misdaad te bestry. Die aankondiging om ʼn eenheid op die been te bring om bedrog en uitbuiting in die konstruksiebedryf te bekamp, is daarom ʼn stap in die regte rigting.

Die VF Plus sal wil sien dat sulke eenhede ook gevorm word om ernstige misdaad soos plaasaanvalle en moord-en-roof. Dit is van die grootste belang om hierdie soort misdaad te bekamp.

Groenewald het afgesluit deur te sê dat die VF Plus kan in die lig van die president se teleurstellende staatsrede beswaarlik enige ekonomiese groei voorsien en dit sal eerder lei tot groter werkloosheid onder die jeug. Net so sal onteiening sonder vergoeding ekonomiese groei verder striem. Dit skep beleggers-onsekerheid terwyl die land beleggings nodig het vir ekonomiese groei en werkskepping.