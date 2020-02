Endija Sing in Thaba vir die Abraham Kriel Kinderhuis

Thabazimbi se engelestem, Endija, gee volgende naweek ’n klassieke uitvoering in die NG Kerk Thabazimbi ten bate van die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom.

Vir Endija van Letland in Oos-Europa, het Suid-Afrika en spesifiek Thabazimbi ’n spesiale plek in haar hart want dit is hier waar haar droom om haarself as sanger te bekwaam, gestalte gekry het.

Sy tree Saterdagaand 22 Februarie in die NG Kerkgebou op aangesien die klank daar beter is as in die saal. Uiteraard sal haar vertoning gewyde liedere ook insluit. Verder gaan sy ook bietjie meer vertel van die lewe in Letland wat vir baie van ons Suid-Afrikaners ’n belewenis kan wees.

Die vertoning begin om 18:00 en kaartjies is vooraf beskikbaar teen R100 vir volwassenes terwyl kinders en seniors slegs R50 betaal. Om te bespreek skakel die kerkkantoor by 014 772 2270 of Ané by 084 207 7207, of koop dit by die deur die aand. Onthou dat die fondse gaan vir die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom.

Bring gerus bietjie ekstra saam en koop een van Endija se CD’s om haar verder met haar loopbaan te help.

Endija tree Sondagoggend 23 Februarie by die NG Kerk Dwaalboom op en daarna vertrek sy na Pretoria vanwaar haar Suid-Afrikaanse toer gaan afskop.

Endija het na haar skoolopleiding met ’n sportstudiebeurs aan die Universiteit van Wichita in Kansas, VSA gestudeer. Daar het sy haar voormalige eggenoot, Francios Strydom, seun van Piet en Ems Strydom van Thabazimbi, ontmoet wat met ’n soortgelyke beurs, beide as middel-afstand atlete, daar studeer het.

Liefde het ook geblom en die paartjie is in Amerika getroud waarna hulle na Suid-Afrika verhuis het. Dit is juis hier op Thabazimbi dat haar talent na vore getree het en sy by Cecile Venter, onderwyseres by Laerskool Thabazimbi, sangklasse begin neem het.

Sy is tydens die 2002 Wildsfees op Thabazimbi, aan die publiek bekendgestel waar Beeld, wat ook die Fees bygewoon het, ’n artikel oor haar publiseer het nadat sy uitstekende vertolkings van Pie Jesu van Andrew Lloyd Webber en Hoor jy my Stem van Rina Hugo gelewer het. Dit het daartoe gelei dat sy in 2003 een van die soliste was in Barnyard se teaterproduksie van G-String in Kaapstad en Durban.

Hierna het sy meer op haar sololoopbaan gekonsentreer met duetmaats wat ondermeer Danie Niehaus ingesluit het. Sy het ook gedurende hierdie tydperk die verhoog gedeel met kunstenaars soos Rina Hugo, Carike Keuzenkamp, Jannie Moolman en Nianel.

Alhoewel Endija nie Afrikaans magtig is nie, het haar eerste album, Klasika wat in 2005 vrygestel is, van haar geliefde liedere soos Hoor Jy My Stem, Jerusalem, Ek Hou van Jou en Sweef soos ’n Arend ingesluit.

Dié album is tydens ’n Cansa liefdadigheids-geselligheid. wat deur Rooi Rose aangebied is, bekendgestel waartydens sy ook as gaskunstenaar opgetree het. Nou, na 15 jaar, gaan Endija weereens as Cansa gaskunstenaar deur Suid-Afrika toer.

Gedurende 2008 is Endija uitgenooi om in haar vaderland, Letland, op te tree. Gedurende haar toer daar het sy besluit om te bly en haar klassieke sangstudies verder te voer.

Tussen die konserte en voorbereiding deur het sy steeds die tyd gevind om haar doktorsgraad in sielkunde en meestersgraad in maatskaplike werk te verwerf. Sy werk ook as lektrise by die Universiteit van Letland.

Haar konsertvoorbereidings doen sy onder die wakende oog van haar mentor, Inessa Galante, die eerste Letlandse sopraan wat wêreldroem behaal het na die val van kommunisme. Al is Endija ’n veelsydige sopraan, sluit haat repertoire verskeie populêre liedere uit verskeie tydperke in.

Moenie die geleentheid laat verbygaan nie om hierdie besonderse vertoning van Endija by te woon.