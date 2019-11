Helen Zille stel DA kandidaat vir tussenverkiesing bekend

Die nuutverkose voorsitter van die DA se Federale Raad, Helen Zille, was die gasspreker tydens die bekendstellingsfunksie van die DA kandidaat Tokkie Swanepoel, vir die tussenverkiesing in Wyk 2 Thabazimbi, wat by Meraki in Heuwelkruin Thabazimbi, aangebied is.

Die setel het vakant geword nadat die DA verteenwoordiger en Speaker van die Thabazimbi Munisipaliteit, dr Bertie Joubert bedank het. Alhoewel hy uit die aktiewe politiek getree het, het hy nie as lid uit die party bedank nie.

Tokkie Swanepoel, voorsitter van die Thabazimbi Belastingbetalers Vereniging sedert 2012, het uiteindelik besluit om nie langer buite die politiek te staan om die saak van die Thabazimbi inwoners te beveg nie, maar eerder die hele gemeenskap te bedien vanuit die Munisipale Raad.

Tokkie is ’n boorling van Thabazimbi, het hier haar skoolloopbaan voltooi, getrou en haar kinders grootgemaak. Sy het die totale verval van Thabazimbi sedert die oorname van die Thabazimbi Munisipaliteit deur die ANC met ontsteltenis beleef.

Die DA se topbestuur in Limpopo het ook die geleentheid waartydens Tokkie Swanepoel as die DA verteenwoordiger vir die Wyk 2 Tussenverkiesing in Thabazimbi bekend gestel is bygewoon. Op die foto is van links: Jacques Smalle, Lid van die Provinsiale Wetgewer en DA Limpopo leier, Tokkie Swanepoel, DA kandidaat vir wyk 2, DA Raadslid Thane Hearne, Speaker van die Thabazimbi Munisipale Raad en Désirée van der Walt, DA Lid van die Parlement asook hoof van die kiesafdeling waaronder Thabazimbi sorteer. Désirée is ook die Skadu Adjunkminister van Basiese Onderwys.

Tokkie sê dat in haar vroeëre stadium as voorsitter van die Thabazimbi Belastingbetalers Vereniging was dit ’n sukkelstryd om die Raad enigsins te oortuig om noodsaaklike dienste te lewer. Dié situasie het drasties verbeter sedert die DA-koalisie beheer oor die Raad na die 2016 munisipale verkiesing geneem het.

Steeds het Tokkie nie teruggesit nie en daar was nie ’n dag wat verbygegaan het dat sy nie inwoners se klagtes op Facebook oor diensverskaffing, waterlekkasies en kragonderbreking na die munisipaliteit deurgevoer het nie.

Tokkie is beslis nie een wat haar foto op Facebook hoef te plaas om haar betrokkenheid by die Thabazimbi gemeenskap te bewys nie. Sy hou haar hand op die pols van die gemeenskap, ook om as sakevrou gereeld die Thabazimbi Sakekamer se Netwerksessies by te woon en ook daar haar insette te lewer.

Tokkie sê dat as DA-raadslid sal sy haar steeds vir beter dienslewering en werkskepping in Thabazimbi beywer. Thabazimbi is haar passie en sy gee om vir die dorp en sy inwoners.

Die tydperk as voorsitter van die Belasting Betalers Vereniging het haar baie ondervinding gegee van die werksaamhede van die munisipaliteit, sodanig dat sy onomwonde kan getuig dat daar geen ander party is wat dit beter vir Thabazimbi en Suid-Afrika kan doen as die DA nie.









Helize en Glen van Rooyen saam met André van der Walt van Thabazimbi wat ook die bekendstellingsfunksie bygewoon het.









Raadslede Thane Hearne, Speaker, saam met Piet Strydom, Hoofsweep, van die Thabazimbi Munisipale Raad.

Die stemmery vir die nuwe kandidaat vir Wyk 2 vind op Woensdag 27 November 2019 plaas.

Hou Kwêvoël dop vir die DA Federale Raad voorsitter, Helen Zille, se toespraak aangaande koalisies tydens bogenoemde byeenkoms, die situasie soos dit in Thabazimbi is. Inwoners dink die DA regeer – die werklikheid is iets totaal anders – Moet dit nie misloop nie – RED