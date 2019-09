Boere ly onder ANC interne twis

TLU SA Noord sê in ‘n mediavrystelling dat dit nou reeds die tweede keer is dat boere in die Alma-omgewing die spit moet afbyt vir die ANC se interne twis en dié party se onvermoë om die saak te beredder.

Die eerste protesoptrede het skynbaar gegaan oor ’n Telkom selfoontoring wat al geruime tyd nie meer werk nie. Die protes is toe verder gevoer teen ’n ANC-raadslid waartydens haar huis skynbaar afgebrand is. Ses omliggende plase is ook aan die brand gesteek en boere, wat reeds sukkel met voer vir hulle diere as gevolg van die droogte, het groot skade gely toe hulle weiding vernietig is.

Gister was daar weer protesoptrede en ANC-lede was weereens op die oorlogspad teen die raadslid, wat intussen skynbaar die hasepad gekies het en na Potgietersrus gevlug het, maar steeds raadslid is. Weer eens is boere se weiding aan die brand gesteek.

TLU SA Noordstreek wil dit onomwonde stel dat die boere nie by hierdie interne ANC-twis betrokke is nie en ook nie daarby betrek wil word nie. Om hulle veld aan die brand te steek is niks anders nie as misdaad en boere word aangeraai om sake by die polisie te registreer en TLU SA Noord te voorsien van saak nommers sodat die vordering van die ondersoek dopgehou kan word.

Verder moet die ANC sy interne huishouding in orde kry. Pogings om die provinsiale sekretaris, Soviet Lekganyane, in hande te kry is tot dusver vrugteloos aangesien hy nie sy foon beantwoord nie en ook geen antwoord fasiliteit het nie. TLU SA Noord wil hierdie onaanvaarbare optrede met die ANC-leierskap bespreek, maar dan moet hulle bereikbaar wees, iets wat skynbaar baie moeilik is.