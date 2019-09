Blackie Swart en Jannie Moolman terug met Brandewyn en Melktert

Twee ou bekende kunstenaars, Blacky Swart en Jannie Moolman, glad nie onbekend by KunsteGrot-gangers nie, Blackie Swart en Jannie Moolman, is Saterdag 12 Oktober weer terug in die KunsteGrot met hul vertoning “Brandewyn en Melktert”.

Brandewyn en melktert is lekker op hulle eie maar die twee saam is heerlik!

So is die musiek van Blackie Swart en Jannie Moolman ook – 90 minute van heerlike musiek. Blackie is meer as net Liewe Lulu en Jannie is meer as net Nessum Dorma.

Van Liewe Lulu tot Mozart, van Dire Straits tot Engelbert Humperdinck en tussenin Koos du Plessis, Johannes Kerkorrel, Lucas Maree en ‘n paar lekker verrassings om die aand af te rond. Brandewyn en Melktertis ‘n aand propvol nostalgiese musiek deur twee legendes van die Afrikaanse musiekbedryf. Tussendeur bly die humor ook nie agter nie en staaltjies uit hulle honderde optredes en verskeie toere laat die gehoor skaterlag.

Jannie en Blackie is albei reeds meer as 20 jaar in die musiekbedryf en saam met vervaardiger Giep van Zyl het hulle ‘n konsert bedink wat wyd byval sal vind. In Brandewyn en Melktert sal gehore nie net van Jannie en Blackie se bekendste musiek hoor nie, maar hulle sing en speel ook musiek van hulle eie helde. Elkeen van hulle word so bietjie uit sy eie gemaksone gehaal met ‘n paar uitdagende liedjies.

Bespreek nou solank jou kaartjie by Rita en maak seker dat jy nie hierdie uitmuntende vertoning misloop nie.

Kaartjies is beskikbaar teen R150 per persoon en dit is die ideale geleentheid om winterkoue af te skud en die lente te vier.

Rita kan geskakel word by 083 744 8559 of kontak haar op rivo@kunstegrot.co.za.

Bring gerus die piekniekmadjie saam vir ‘n aand van lekker gesellige samesyn.