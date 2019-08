Kwêvoël: Spesiale Verjaarsdag Advertensie-aanbod

Kwêvoël se eerste uitgawe het op Maandag 15 Desember 1983 die strate van Thabazimbi en omgewing getref en sommer met die intrapslag gewys dat hy nie te versmaai is nie.

Gedurende sy 36 bestaansjare het Kwêvoël heelparty toekennings op nasionale vlak ingepalm tydens die landwye Sanlam Toekenningsfunksie vir Plaaslike koerante asook die Capro-Nissan toekennings vir Onafhanklike Plaaslike koerante.

Hierdie toekennings het ingesluit: Beste voorblad, Beste plaaslike koerant en Beste Motorbylaag.

Laasgenoemde toekenning het Kwêvoël vir 5 agtereenvolgende jare ingepalm tot Nissan onttrek het en die kategorie weggeval het.

Kwêvoël se redaksionele kommentaar het ook die top-10 lys in hierdie kategorie behaal.

Kwêvoël bestaan vir die afgelope drie jaar as Digitale Nuusblad op die Internet.