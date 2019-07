ArcelorMittal: Kostebesparing-inisiatiewe keer nie uitdagings

ArcelorMittal het aangekondig dat hy voortgaan met die formele afdeling 189 onderhandelingsproses om personeel met sowat 2000 te verminder.

Volgens AMSA het die moeilike binnelandse ekonomiese omgewing beduidende uitdagings aan die firma gestel waaroor hulle geen beheer het nie. Die vernaamste wat hiertoe bydra is die hoë elektrisiteits-, spoor, hawe en primêre rou-materiaal koste.

Die aflegging van personeel vorm deel van die kostebesparings inisiatiewe. Aandeelhouers is ook gewaarsku dat verliese gedurende die eerste helfte van die finansiële jaar op ’n groot vermindering in inkomste dui. Die firma se aandeelprys het die vorige week reeds met soveel as 17% gedaal en het gesluit op R2.91.

Alhoewel die firma reeds verskeie inisiatiewe ingestel het om produktiwiteit te verbeter en uitgawes te beperk, is hierdie maatreëls nie genoegsaam nie. Meer beduidende maatreëls, insluitende die herbesinning van personeel getalle, was nodig.

Die firma se resultate sal op 1 Augustus beskikbaar wees.