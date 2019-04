OppiKoppi 2019 gekanselleer – Dalk nuwe Venue

Oppikoppi 2019 wat later vanjaar by OppiKoppi net buite Northam aangebied sou word, is gekanselleer en wat die 25ste aanbieding van hierdie geleentheid sou wees is nou tot 2020 uitgestel.

Die aankondiging is Woensdag 10 April deur die organiseerders, Matchbox Live se Theresho Seleho wat verskeie ander aanbieding in Suid-Afrika organiseer, gedoen.

Volgens die mediaverklaring is die kansellering te wyte aan die hoë vlakke van misdaad wat die fees tydens die 2018 aanbieding geteister het.

Hierdie misdaadvoorvalle was nie die eerste in die geskiedenis van die fees nie, maar het in die loop van die jare verlede jaar ’n hoogtepunt bereik.

Hierdie tendens het volgens die organiseerders ook ’n impak by ander groot musiekfeeste regoor Suid-Afrika gehad.

Die besluit om die fees tot volgende jaar uit te stel is gedoen na gesprekke met belanghebbendes, internasionale-beleggers, vennote en borge waartydens dié hul volle steun aan die besluit toegesê het.

Die addisionele kapitaal wat spandeer sou moes word op verhoogde sekuriteit-optrede om die misdaad-element te beveg en om ’n veilige en genotvolle fees te verseker, sou die produksiekoste baie opstoot, juis op die stadium dat die organiseerders geen verhoging voorsien het nie.

Die “Gap” jaar wat die fees neem gaan deur die organiseerders gebruik word om die fees te herontwerp en die nodige veranderings aan te bring sonder om die toegangsprys te verhoog.

Oor die 25 jaar wat die fees aangebied is, het die gehoor jonk gebly en met die jare bly verander. Die organiseerders is oop vir nuwe idees soos om die fees nader aan een van die groot stede te bring wat die reisafstand drasties sal verlaag en opsies moontlik maak om dagbesoekers te akkommodeer.

Die mediaverklaring het gewys op die beduidende rol wat OppiKoppi in die Suid-Afrikaanse musieklandskap speel en wil net die beste in die toekoms lewer om steeds hierdie rol te vervul.

Deur vanjaar terug te staan wil hulle op ’n skoon bladsy begin en besin oor dit wat hulle aanhangers van die fees verlang, waar dit aangebied moet word en hoe lank die fees moet duur. “Elke steen in ’n fees se konstruksie sal krities ontleed word,” en daarmee saam word ondersteuners nou reeds na volgende jaar se fees uitgenooi.